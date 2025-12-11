Тая вечер се бием пред чалготеката: ножът или в джоба, или "чака" навън: никой не проверява!

След поредицата нападения в молове, нито един търговски център не изпълни молбата на столичната полиция - да се монтират рамки за оръжие по входовете

Ножове, боксове, побоища – охранителите в нощни заведения често са изправени пред не просто буйни, а добре въоръжени младежи.

Определят си срещи в чалготеки и молове, за да се изясняват за момичета, дрога или други важни проблеми.

На 22 ноември 21-годишен загуби нелепо живота си заради спор за места в клуба пред дискотека в Студентския град в София, наръган от 17-годишен.

И пак започнаха въпросите как охраната е пропуснала непълнолетно момче с хладно оръжие. Освен че фаталният инцидент е извън заведението, оказва се, че няма кой да контролира за посетители с ножове.

Разправията, завършила със смърт, започнала, когато компанията на жертвата излязла да пуши. Там чакали няколко млади украинци, които гардовете не пускали, защото заведението било препълнено. Чужденците използвали, че пушачите са навън и се вмъкнали на тяхно място, което пък разгневило българската група. Боят започнал на метри от заведението, но зад него, когато и украинците излезли да пушат. Охраната нямала видимост към битката за места. В суматохата момче на 17 г. извадило нож и наръгало в крака студент. Компанията на 21-годишния веднага се притекла на помощ, а украинците избягали. Малко по-късно ги заловили, след като по камерите проследили маршрута им, а и раненият детайлно описал своя нападател, преди да почине.

Проверката в заведението показала, че непълнолетният украинец и друго дете от компанията, имали нужните декларации и ги придружавал мъж на 26 години. Той дори за кратко бил задържан за убийството, но след това разпитан като свидетел и пуснат без обвинение.

Записи от камерите на входа на дискотеката показали, че младежите са били проверени за оръжие. Това станало със стандартното и типично за футболни мачове опипване от двете страни на тялото. То не доказва категорично, че непълнолетният не е бил с ножа в заведението. Възможно е да го е носил скрит в пришит джоб на блузата или дънките, които охраната да не е проверила. Подобна техника често се ползва от наркомани, за да крият дозите.

По-често обаче ножът се оказва оставен извън клуба. Охранители разказаха пред “24 часа” как става.

Момче бе убито в мол в София след наръгване.

Редовно се появявала компания от около 10 души, но само 7-8 от тях влизали в заведението. След около час няколко човека излизали, а чакащите заемали техните места. При подобна "размяна" на купонджиите гардовете допускат да си предават нож уж за отбрана, но няма как да го установят, защото и формално правилата не се нарушават.

Друга практика било нож, бокс и бухалки например да стоят в колата, паркирана близо до дискотеката.

“В самия клуб и да стане бой, няма да продължи повече от 30 секунди, защото ще се намесят и хората, и ние”, твърди охранител. Случило му се лично да чуе как компании се уговарят за меле. Успял да го осуети, като задържал едната група в заведението, а другата извел и предупредил, че ще извика полиция. Негов колега разказва за друга тактика, ползвана от буйни младежи. Те често викали подкрепление, което не влиза в дискотеката, а причаква жертвите отвън.

Точно такъв бе и случаят с друго масово сбиване пред дискотека в София на 28 април. Тогава се биха две групи, разследвани за сводничество, а спорът бил за “откраднато момиче” според МВР.

Преди да избухне конфликтът, групата, известна като Калашниците, празнувала рождения ден на един от тях, познат като Сезо. Компанията носи прозвището си, защото всички нейни членове имат татуировки на популярния руски шмайцер. Дори когато правели резервации из чалготеките групата обявявала, че е за “Калашниците”.

В разгара на фолк ритмите в съботната вечер на 28 април, докато бандата черпела и раздавала поздрави, се появила групировка от софийския квартал “Бакърена фабрика”.

Между двете организации отдавна тлеело напрежение за контрола върху проституцията в София и трафика на жрици към Германия и Франция. То ескалирало заради зачестилите в последно време бягства на момичета на бандата от “Бакърена фабрика” при конкурентите.

Дни преди Великден Калашниците опитали да отмъкнат Дафинка, която получила от тях оферта да проституира в Хановер със сестра си Роза. И на двете обещали да вземат половината от заработеното. 18-годишната Дафинка обаче се уплашила и разказала всичко на шефовете си от "Бакърена фабрика".

Вбесен от поредния опит за похищение на проститутките му, тарторът на бандата изпратил наказателна бригада в дискотеката с празнуващите "Калашници". Двама пратеници влезли в чалготеката, взели микрофона и започнали да обиждат конкурентите, след което излезли, а по пътя ударили музикант от наетия от Сезо оркестър. Останалата част от "Бакърена фабрика", въоръжена с бухалки и ножове, чакала отвън. При мелето Пешо Калашника бил наръган в корема, негов приятел пък пребит с бухалки, също осъмнал в болница.

Дни след сблъсъка петима от биячите бяха задържани, а седмица след това и Пешо Калашника попадна в ареста с обвинение, че е принуждавал момиче да проституира.

От СДВР регулярно провеждат акции в заведенията, за да не влизат деца без декларации и без придружител, както и за наркотици. Отделно звено на полицията проверява с митниците за алкохол без бандерол.

Проверки за оръжие обаче няма - полицаите обискират само тези, за които имат съмнения, че носят дрога. Така са задържани 28 дилъри в различните клубове на столицата. От СДВР допълват, че арестите на пласьори най-често стават близо до заведенията, а не вътре.

През август криминалистите се натъкнали на схема, при която срещу 50 лв. охранителите на дискотека пишели себе си като придружители на момичета и момчета под 18 години. Имало и единични случаи, в които хващали деца без декларации от родителите. Точна статистика няма, защото те влизат в числото на непълнолетни, които са навън след 22 ч.

А проверки за действията на охраната в моловете, където също имаше убийство с нож, на практика няма. Гардовете там не са длъжни да обискират посетителите.

Затова от СДВР поискаха на входовете да има метални рамки като тези на летищата. Засега нито един мол не е сложил такава. Проверка на “24 часа” по търговските центрове показа, че във всеки от тях може спокойни да си купиш нож или кам за подарък, което не е престъпление.

Именно с нож бе убит 15-годишният щангист Красимир Цветанов при сбиване между тийнейджъри в мола на бул. “Александър Стамболийски” в София на 19 октомври. Двете момчета се познавали и имали вражда заради момиче.

Убийството бе третият шумен случай на агресия в мола. През ноември 2024 г. младежи пребиха сладкар след забележка да не замерят с балони с вода посетителите. Два месеца преди това агитки на “Левски” и ЦСКА се биха и замеряха със столове в най-големия столичен мол.