Вторият протест в Пловдив - многолюден и без вандалщини (Обзор, снимки, видео)

В продължение на час се точеше многолюдното шествие от площад "Съединение", през Баня Старинна, панаирния мост до крайната си точка - Международния изложбен център. Мирно и със скандирания "Оставка", "Мафия" и "Кой не скача е..." хиляди извървяха маршрута. В продължение на час се точеше шествието по панаирния мост. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Протестът в Пловдив започна с неразбории в спор кой е основният организатор. Димитър Симеонов от фондация "Права на животните" и "Гласът на безгласните" настояваше шествието да мине през Тунела, както преди 10 дни. Калоян Калинин от "Пловдив заедно на протест" държеше пък да минат по новия маршрут. Стигна се до дърпане на микрофони кой да говори. Чуваха се реплики: "Спрете тонколоните". Ваня Симеонова от "Гласът на безгласните" обвини кметицата на район "Западен" Тони Стойчева, че забранява на втората група да се изявява. В крайна сметка се стигна до съгласие и до общо шествие. Протестиращите светнаха с телефоните си, за да покажат, че от Пловдив тръгва светлината.

Нито един политик не посмя да се изкаже. Имаше такива, както и общински съветници от ПП-ДБ, но те не понечиха да говорят. Множеството непрестанно подчертаваше, че не иска политици.

"Считам, че това, което се случва, не трябва да е само на Z поколението, а на всички нас - заедно да променим България", обясни дългогодишната учителка по история Диана Георгиева. Не липсваха и екзалтирани оратори, като бившия общински съветник Георги Величков, когото множеството не разпозна в тази му битност, който ръкомахаше, неистово крещеше и призоваваше за ново управление.

Някой извика: "Включете фенерите на телефоните" и цялото пространство на площада се озари от светлина. "Нека тази енергия да не спира", призова Павел Начев, представител на НПО.

Полицията през цялото време беше нащрек за провокатори, но такива не се появиха. Чуха се само няколко гърмежа откъм реката до Панаира.

Целият булевард "Марица-юг" беше блокиран и километрични колони от автомобили изчакваха да минат протестиращите. Шествието тръгна към Панаира.

"Пловдив е еталон за мирни протести и без вандалщини. Върнах си емоцията от началото на прехода", обобщи видният ортопед д-р Георги Кръстев. Цели семейства с детски колички участваха в шествието. Накрая всички изпълниха двете платна на бул. "Цар Борис III Обединител" пред Панаира, поскандираха и след това си тръгнаха.

Двайсетина души викаха "Оставка" и пред община Пловдив след 21 часа.

Вижте как се разви протестът по часове:

20,35 Хората започват да се разотиват, но пред Панаира още се чуват викове "Оставка", някой хвърли и пиратка

20,15 пространството пред Панаира е препълнено с хора, които крещят и настояват за оставка

20,00 Хората пеят и скандират, чуват се свирки и вувузели

19,45 Пред Панаира хора с мегафони приканваха протестиращите да се махнат от пътното платно и да отидат към площада пред изложението, за да може да се освободи място за тези, които са още до кръговото на Водната палата

19,35 Недоволните вече преминават през моста над Марица

19,15 Протестиращите се отправиха на шествие към Панаира

18,00 Хора започнаха да прииждат към паметника на Съединението от всички посоки