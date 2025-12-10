Дебатът по вота отметнат само за 3 часа, нов сюжет - (неуспешни) провокации към ИТН да излязат от властта (Обзор)

Само за 3 часа, ако не се брои почивката, депутатите отметнаха дебатите по вота на недоверие към правителството на Росен Желязков - шестият за девет месеца, но внесен насред протестите, което даде допълнителен заряд на опозицията пред микрофона в пленарната зала.

И не само пред него, защото ПП-ДБ се бяха подготвили с реквизит вътре и извън парламента. Пред сградата на НС организаторите на протеста, свикан за 10 декември именно защото това е денят на дебата по вота, поставиха жълт диван.

ПП обясниха, че е сложен, за да оставят желаещите “своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие”. А във фейсбук поясниха: “Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада.”

“Малко по-дългата холограма от дивана, дето се опитва да говори, но не сме виждали този човек последните няколко години, той да обясни усеща ли Пеевски в управлението, харесва ли му това управление”, заяви лидерът на ПП Асен Василев. Колегите му също провокираха ИТН да подкрепи вота, вместо това получиха контраатака от депутатите на Трифонов, а Асен Василев - и лични обиди.

Така партиите от управляващата тройна коалиция остават непоклатими зад кабинета, както и подкрепящите го ДПС-НН, макар от парламентарната им група да не се изказаха в дебата. На гласуването на вота днес от 13,30 ч се очаква Росен Желязков и министрите му да съберат над 130 гласа подкрепа.

Членовете на кабинета също не взеха дейно участие, а въпреки че оставката се иска за “провал в икономическата политика”, ресорният министър на икономиката Петър Дилов от ИТН не поиска думата.

Говориха само финансовата министърка Теменужка Петкова и образователният Красимир Вълчев. Двамата се скараха с Асен Василев, който заяви, че правителството “краде бъдещето на хората”, като подкрепи тезата си с данни как парите за образование, здравеопазване, спорт и култура във финансовата рамка за 2027 г. намаляват. След година е предвидено и увеличаване на данъците и осигуровките, настоя лидерът на ПП.

И за кого е катастрофална икономическата политика на правителството, иронизира министър Петкова. “За икономиката - едва ли, за опозицията със сигурност, защото тя има основен проблем - добрите резултати на държавата са лоши резултати за тяхната ТикТок пропаганда”, заяви тя. Напомни, че по данни на Евростат България е пета в ЕС по ръст на икономиката.

“Не тръгваме от 0, а от минус и точно това правителство успя да поправи вашите грешки. Ще цитирам един класик: “Кой разпореди това безобразие?”. Та да питам, кой разпореди да сме пети в ЕС по растеж, да сме първи по ръст на заплатите, дългът да е най-нисък, производството да се качва в европейския тип, инвеститорите да се връщат”, обърна се Петкова към ПП-ДБ.

Другата “артинсталация” на опозицията бе фигура от картон в цял ръст на Делян Пеевски. Самият лидер на ДПС -НН не бе в парламента в сряда. Късно предната вечер той обобщи контрапротестите, които “Новото начало” организира под мотото “Не на омразата” в 24 града в страната: “Заявихме мирно, но категорично, че никой не може да отклони нашата родина България от нейния евро-атлантически път. Че демокрацията няма алтернатива и единствено с вота си хората могат да дават и отнемат властта - на избори. Както повелява конституцията”.

Основният патос на “Възраждане” пък бе против влизането в еврозоната. Депутатите от партията не сложиха подписи като съвносители на вота, но ще го подкрепят, същото се очаква и от “Величие”. ПП-ДБ го внесе с подкрепата на АПС и МЕЧ. А темата избрали, защото “бюджетът беше финалната капка, която изкара хора от различни обществени групи по площадите и ги накара да извикат “Оставка”, обясни съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.