На 20 метра сме от темата "оставка", обяви Борисов - чувам винаги хората, но първо да влезе еврото (Обзор)

Следващите правителства ще могат да стъпят на всичко сторено от нас, убеден е премиерът

Чувам хората, но нека първо си вземат еврото в ръце след Нова година, а после може да говорим за протести и оставки.

Това кратко послание отправи Бойко Борисов часове преди третия протест в сряда вечерта и ден преди да се гласува вотът на недоверие към правителството

Остават ни 20 метра до финала - от 1 януари да влезе еврото.

Влизането на ГЕРБ в това правителство беше, за да влезем в еврозоната

По никакъв начин няма да се съглася да я компрометираме, преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. Преди няколко дни това съм го обявил на всички партньори, знаят го, затова ще бъдем консолидирани тези дни не на инат, а до влизането на страната в еврозоната, заяви лидерът на ГЕРБ. И добави: След 1 януари - тогава ще говоря за оставки, протести и каквото и да е било

Че еврозоната е цел №1, Борисов припомня още от формирането на кабинета, като в името на тази цел на няколко пъти през тази година обеща да стиска зъби и “да му се катерят по гърба” - първо до юли, когато получихме доклада със заветното “Да”, а после обяви новата дата - 1 януари, когато реално се въвежда единната европейска валута.

Борисов обаче преди дни предупреди, че и началото на януари не е удачна крайна дата, понеже държавата трябва да гарантира спокойствието в първите месеци на еврото - да не скочат цените до небесата.

Лидерът на партията мандатоносител вече е посочвал и по-дългосрочни цели на правителството. Едната е да поднови състава на Висшия съдебен съвет, който е с отдавна изтекъл мандат.

Другата е да преформатират Комисията за противодейтвие на корупцията, така че да отговаря на изискванията на Брюксел и да работи “без да прави бели”.

Борисов се отказа от идеята за закриването ѝ, за да не губи държавата пари от плана за възстановяване, а и за да не се дава лош сигнал към Европа. Коалицията имаше амбиция и да промени Изборния кодекс и да купи нови машини за броене на гласовете.

За вота на недоверие в парламента пристигнаха всички министри. После отидоха на заседанието на Министерския съвет, където във встъпителните си думи премиерът Росен Желязков също загатна за по-кратък хоризонт на кабинета, като метафорично говори за наследството, което правителството му ще остави след себе си.

Това правителство дойде с много ясно намерение - да надгражда това, което предходните правителства са правили. Вярвам, че един ден следващите правителства също ще могат да стъпят на всичко сторено от нас без съмнение за правилността на посоката, която е избрана, каза Желязков.

Опозицията в парламента държа реч с убеденост, че кабинетът няма да изкара пълен мандат. ПП-ДБ ги призоваха за бърза оставка, а лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов прогнозира това да се случи през януари и така да се отиде на предсрочни избори напролет.

На този фон предната вечер президентът Румен

Радев потвърди, че ще обяви свой проект

- на журналистически въпрос кога ще го направи, отговори: “Когато най-малко го очаквате”.

Мандатът на сегашната ЦИК изтича през май, а в състава ѝ, избран през 2020 г., нямат представители половината парламентарни сили -“Продължаваме промяната”, “ДПС - Ново начало”, “Възраждане”, “Величие”, МЕЧ, така че вероятно партиите биха искали да правят избори при назначени свои представители. Този период би съвпаднал и с предупрежденията на Борисов, че трябва стабилност в първите няколко месеца от влизането на еврото.

Бойко Борисов отложи темата за януари.