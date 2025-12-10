ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Протестиращи в Смолян поискаха оставка на правителството

Валентин Хаджиев

Протестиращите в Смолян се събраха на площад "България" в центъра на града. Снимка: Валентин Хаджиев

Стотици протестиращи се събраха в центъра на Смолян с искане за оставка на правителството. Те издигнаха български знамена и плакати с надписи „Не на корупцията!", „Оставка" и „Мафия". Докато вървеше протеста, на огромен екран се показваха знакови реплики на Делян Пеевски.

Митингът е заявен в Община Смолян от областния лидер на „Продължаваме промяната" Михал Камбарев като граждански протест.

Организатор е ПП- ДБ – Смолян, но според организаторите това е надпартиен граждански протест. Сред участниците в демонстрацията има и представители на различни опозиционни политически партии. Преобладаващата част обаче е от млади хора, които поискаха гласът им да бъде чуван, да не се налага да бягат по чужбина, защото в страната ни трудно могат да имат бъдеще.

