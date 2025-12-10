Сестрите държат на 1550 евро стартова заплата, остават в протестна готовност (Обзор)

Протестната готовност на специалистите по здравни грижи се запазва, след като всички на смяна вчера излязоха пред лечебните заведения от цялата страна с лентички "Аз протестирам". В националния протест, организиран от асоциацията им в сряда, се включиха медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти от болници, медицински центрове, ясли в цялата страна.

Основните искания на специалистите по здравни грижи към управляващите са две - осигуряване на стартово възнаграждение от 1550 евро за всички в системата, както и работеща възможност за обществено финансиране на амбулаторни здравни грижи за новородените и за пациентите с инсулт, инфаркт, онкологични заболявания.

В момента според действащия колективен договор стартовата заплата е 1500 лв., а в актуалния вариант на бюджета е заложено само 10% увеличение, т.е. със 150 лв.

В новия бюджет на НЗОК липсват 260 млн. лв., с които трябваше да бъдат осигурени исканите от тях минимални прагове за заплати (1550 евро за сестри и 1860 евро за лекарите специализанти). СИЛВИ КИРИЛОВ

Тази идея е замененена с програма за 30 млн. евро, по която ще се дават стипендии на младите лекари, и увеличение от 10% на цените на клиничните пътеки.

Това категорично не съвпада с исканията им, обявиха те, а КНСБ подкрепи протеста.

Здравният министър Силви Кирилов се срещна с председателката на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Диана Георгиева. На нея стана ясно, че правителството търси възможност за повишаване доходите на медицинските

специалисти чрез осигуряването на 100 млн. евро по оперативни програми

В следващите дни здравното министерство и асоциацията ще проведат серия от срещи, за да се уточни механизъм, по който тези средства могат да достигнат до специалистите по здравни грижи. Зам.-министър Явор Пенчев обеща, че ще бъде разработена нова програма за подкрепата им, като тя трябва да е готова до два месеца.

"Медицинските сестри, акушерките и техните колеги специалисти са разочаровани от заложеното в проектобюджетите за следващата година. Тези хора работят на едно място дневна смяна, в следваща болница отиват нощна.

Стига се до прегаряне, оттам страда пациентът

А къде във всички тези бюджети е пациентът? И тъй като никой не ще да ни чуе и след като се чуха всички тези необясними за нас ситуации в държавата ни, остава само и единствено - да протестираме", коментира пред БНР Диана Георгиева.

Сестрите и младите лекари опитват от месец май да договорят по-големи възнаграждения.