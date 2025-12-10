Протестът в Добрич: „Оставката сега означава бъдеще"

С развети български трибагреници учители и ученици, млади родители с невръстни деца изпълниха пространството пред общината в град Добрич. Протестът беше под наслов „Оставка. Пеевски и Борисов – вън от властта".

На голям екран се излъчваха протестите в София и в други градове в сраната. Големи плакати „Оставка", дълги около метър, изпъкваха сред множеството. Пред такъв плакат около тригодишно момиченце, докато пипаше с пръстче буквите, попита майка си „Какво пише?". Тя му отговори без да се подвоуми – „Бъдеще".

Плакатите, които носеха добричлии, бяха като хайку строфи – „Нямало пари, чекмеджетата им пълни", „Не на мълчанието", „Стига сте наказвали работещите хора", „Шиши вън" и т.н. Протестиращи донесоха на ръце българско знаме, дълго около пет метра. Възгласите „Оставка", „Оставка и затвор", „Мафия", Мафията вън" не преставаха. Категорично беше заявено от всички, които вземаха микрофона, че това не е партиен протест, а протест на гражданите.

„Тук сме, защото искаме България без корупция, с работеща правосъдна система. Няма нито един висш политик или управленец в затвора, без значение от коя партия е", заяви Живко Николов, учител по философия в частното училище „Райко Цончев". Думите му бяха потопени от възласи „Оставка", а, докато скандираха, протестиращите бяха с вдигнати юмруци. „Ние трябва да се преборим не просто тези да подадат оставка, а повече въобще да не участват в политиката в тази държава, защото я съсипаха", добави той. „Затова се стремя да възпитавам хлапетата във свобода", каза още Николов. „Протестираме не само срещу бюджета, искаме оставка", казаха протестиращите и поискаха този народен подем да произведе „национална идея за бъдещето на България". „Корупцията е пропила цялата държава", заявиха други протестиращи на фона на песничката „Когато па....". Категорично и единодушно, с много емоция протестът повтаряше в един глас „Оставка". „Здравей, народе!" – така се обърна към протестиращите Деян Дуков от Каварна. „Вие не сте население, вие сте народ, свободен народ", добави той, а протестиращите подеха възгласа „Свобода", който преливаше в „Оставка". „Нас не ни е страх" – така Милена Керанова въодушеви мнозинството, което поде възгласа. „Вече няма да бъда културна, ще бъда искрено възмутена и ще говоря високо и ясно", каза още тя.