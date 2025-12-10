ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Втори протест на площада в Монтана, прерастна в шествие

Камелия Александрова

[email protected]

Втори протест в Монтана Снимка: KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Отново близо 500 недоволни се събраха на централния площад „Жеравица" в Монтана. На 10 декември скандиранията бяха за оставка. „Това е независим граждански протест, организиран чрез социалните мрежи и Тик Ток от млади хора без политически лидери", заявиха излезлите на площада. Те издигнаха плакати „Власт без доверие е падение" и „Европа защо мълчи", „Дела трябват, а не думи" и др. 

Жандармеристи пазеха протеста.

Протестиращите в Монтана направиха шествие от централния площад „Жеравица" до Черния мост, а след това се върнаха обратно на площада. 

