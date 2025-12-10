Подсъдимият за блудство със 7-годишна фотограф от Пловдив Димитър Дардов иска 25 000 лв. от затвора

Килиите били пренаселени, в тях се пушело, не го оставяли и насаме с адвоката му

Подсъдимият за блудство със 7-годишно момиче фотограф от Пловдив Димитър Дардов заведе дело срещу главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и поиска обезщетение от 25 000 за лошите условия в ареста и затвора от задържането му на 10 октомври 2023 г. до началото на същия месец през настоящата година. В исковата си молба той изброява несгоди като липсата на достатъчно жилищна площ, мръсотия, лошо качество на водата, описва, че бил в една килия с пушачи, а той самият не употребява никотинови изделия, друг затворник го тормозел, не му осигурявали достъп до православен свещеник, не го оставяли насаме и с адвоката му.

Жалбата му вече е разгледана и от едночленен, и от тричленен състав на Административния съд в Пловдив и магистратите намират част от доводите на Дардов за основателни. В 55 дни от престоя си зад решетките той не е разполагал с минималната жилищна площ от 4 кв. м, задължение на затворническата администрация е било да наложи забрана да нс пуши в помещенията, прието е и възражението му за срещите му с неговия адвокат. "Несъмнено гарантираната от върховния закон тайна на разговорите между ищеца и неговия защитник, като не му е позволено да упражни правото си на неприкосновеност на тези разговори, е от естество да причини емоционален стрес, безпокойство, чувство на унижение и безизходица – неимуществени вреди, подлежащи на обезщетение", смятат магистратите. Сумата за компенсиране на всички нарушения на правата му е определена на 2011 лв., като решението на тричленния състав е окончателно.

Димитър Дардов получи 7 години затвор и глоба от 5000 лв. за блудство с малко момиче във вила на Върховръх, оставено от майка му на фотографа да го гледа, както и за създаването на 6 клипа, "изобразяващи реални блудствени действия и похотливо показване на половите органи" от Районния съд в Пловдив. Втората инстанция намали наказанието на 4 години и 3000 лв., но апелативните магистрати върнаха делото за ново разглеждане в Окръжния съд.