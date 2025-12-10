ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Благоевград излязоха с искане за оставка на правителството

Протестът в Благоевград Снимка: Тони Маскръчка

В Благоевград излязоха на протест с искане за оставка на правителството. В прессъобщение, изпратено до медиите дни преди протеста от областния координатор на „Продължаваме промяната“ в Благоевград Ваня Кромбоа, се посочва, че организатори на проявата са „Продължаваме промяната – Демократична България“ и граждански организации. 

Протестът е част от националната гражданска вълна срещу задкулисието и отказа на управляващите да чуят гласа на хората, пише в съобщението. 

Демонстрацията е на площадното пространство пред зала „22 септември“ в областния център. Протестът започна с кадри от събития, предхождащи първия протест в началото на месеца, предаде БТА. На място имаше много млади хора и семейства с малки деца.

На място има засилено полицейско присъствие.

Протестът в Благоевград Снимка: Тони Маскръчка
