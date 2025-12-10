Радев към депутатите: Утре избирате между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите!

"Утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите. Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите!". Това написа в позиция във Фейсбук президентът Румен Радев, като се обърна към народните представители. "Вие сте на ход! Моят избор е ясен.", написа още той.

"Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас...в цяла България и в Европа.

Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата", пише още в позицията на държавния глава.