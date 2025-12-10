СДВР: 50-60 лица проявяват агресия около ул. "Врабча" до централата на ДПС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към настоящия момент овладяваме ситуация, в която наши полицейски служители охраняват 50-60 лица, които агресират отново спрямо тях. Има подпалена една кофа за боклук Действието се развива около ул. Врабча, до централата на ДПС - Ново начало. Това са хора, които искам да разграничим от мирния протест. Това каза на брифинг шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

"Искам да благодаря на всички мирно протестиращи граждани на организаторите, които се съобразиха с нашите препоръки. ", каза още той.

"В подходите към протеста задържахме около 40 човека, които искаха да попречат и в тях открихме такива вещи и предмети, които останалите от тях хвърлят по нас. Профилът им е на агитки и т.н. "локали". Имаме прекрасни видеоматериали спрямо всички от тях", каза Николов.

"Изчакваме до последния момент да ги задържим, когато сме сигурни, че те са извършили престъпление от общ характер", коментира още той.

33 души са задържани досега на филтровъчните пунктове на протеста в София.

Сред тях има и лица с наркотици, ножове в тях, пиротехнически изделия и спрейове.

16-годишен е бил с бомбички, а друг 30-годишен с нож и бокс. Той е и криминално проявен, съобщиха от СДВР.