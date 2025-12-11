Парламентът гледа бюджетите на НОИ и НЗОК, без да са минали в социалната и здравната комисия

Парламентът гледа на първо четене бюджетите на НОИ и на НЗОК, без да са приети от социалната и здравната комисия. Това е възможно, тъй като водещата комисия по всички бюджета - двата т.нар. малки и на държавния, е тази по бюджет и финанси. В двете ресорни комисии обаче са депутатите с експертиза в двете сфери и там обсъждат политиките, заложени в двата бюджета.

Те трябваше да бъдат разгледани на заседания на двете ресорни комисии във вторник, но не събраха кворум и заседанията пропаднаха.

Темата коментира бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който я нарече "безобразие". "Тези хора не разбраха, че по този начин няма да станат нещата", каза Василев.

По-късно, малко преди 11 часа, мина социалният бюджет и предстоеше здравният. Василев поиска 30 минути почивка и предложи в нея да се свика заседание на здравната комисия, за да бъде приет и разгледан бюджета, макар и набързо. Шефът на здравната комисия Костадин Ангелов от ГЕРБ му отговори, че заседание е било свикано, но от ПП-ДБ са дошли само за да дават интервюта. От видеозаписа се вижда, че в залата действително има няколко депутати - ГЕРБ са налични, идва Хасан Адемов от АПС, Андрей Чорбанов от ИТН, Александър Симидчиев от ПП-ДБ. Не се виждат представителите на "Възраждане", МЕЧ, "Продължаваме промяната", БСП. Лена Бориславова обясни, че някои от комисиите за гледане на бюджетите не са били свикани по надлежния ред. Председателката на парламента Рая Назарян твърди, че са били свикани извънредни заседания, но са били спазени всички срокове.