Цялата структура на "Има такъв народ" в Асеновград напусна партията

Цялата структура на "Има такъв народ" в Асеновград напуснаха партията. Това съобщи във фейсбук публикация общинският координатор на ИТН в града Радослав Ангелов.
"Като общински координатор на ПП „Има такъв народ" - Асеновград уведомявам всички приятели, симпатизанти и съмишленици, че на събрание, което бе проведено на 07.12.2025 г., аз и членовете на местната структура решихме да преустановим членството си и да напуснем партията", пише в публикация.
Мотивите за това решение Ангелов посочва в публикацията, че са разнородни - лични, професионални, ясни, морални.
Ден по-рано общинските съветници на ИТН в Свищов също обявиха, че напускат партията. Координаторът на партията в града Емилия Цветанова заяви, че решението е било продиктувано от "несъгласие с част от последните управленски решения, взети от ръководството на партията".
По думите ѝ оставането ѝ в ИТН при тези обстоятелства би означавало компромис с личните ѝ морални принципи - нещо, което не може да допусне.
В четвъртък бившият водещ на "Шоуто на Слави" Иво Сиромахов пък призова лидерът на ИТН Слави Трифонов да си "иде".
Ето какво написа той:
Слави,
виждаш ли какво става в държавата?
Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
В какво се превърна, Слави?
Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?
Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
