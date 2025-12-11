Цялата структура на "Има такъв народ" в Асеновград напусна партията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цялата структура на "Има такъв народ" в Асеновград напуснаха партията. Това съобщи във фейсбук публикация общинският координатор на ИТН в града Радослав Ангелов.

"Като общински координатор на ПП „Има такъв народ" - Асеновград уведомявам всички приятели, симпатизанти и съмишленици, че на събрание, което бе проведено на 07.12.2025 г., аз и членовете на местната структура решихме да преустановим членството си и да напуснем партията", пише в публикация.

Мотивите за това решение Ангелов посочва в публикацията, че са разнородни - лични, професионални, ясни, морални.

Ден по-рано общинските съветници на ИТН в Свищов също обявиха, че напускат партията. Координаторът на партията в града Емилия Цветанова заяви, че решението е било продиктувано от "несъгласие с част от последните управленски решения, взети от ръководството на партията".

По думите ѝ оставането ѝ в ИТН при тези обстоятелства би означавало компромис с личните ѝ морални принципи - нещо, което не може да допусне.

В четвъртък бившият водещ на "Шоуто на Слави" Иво Сиромахов пък призова лидерът на ИТН Слави Трифонов да си "иде".

Ето какво написа той:

Слави,

виждаш ли какво става в държавата?

Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?

В какво се превърна, Слави?

Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?

Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?

Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?

Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?

Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?