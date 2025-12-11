ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена открадна 12 000 лева и 800 евро от къща в Брод

45- годишна жена открадна 12 000 лева и 800 евро от къща в димитровградското село Брод СНИМКА: Архив

45- годишна жена открадна 12 000 лева и 800 евро  от къща в димитровградското село Брод, съобщиха от полицията.

Тя е хваната и е върнала цялата валута и 10 000 лева на собствениците. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

