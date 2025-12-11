Жена открадна 12 000 лева и 800 евро от къща в Брод

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

45- годишна жена открадна 12 000 лева и 800 евро от къща в димитровградското село Брод, съобщиха от полицията.

Тя е хваната и е върнала цялата валута и 10 000 лева на собствениците.