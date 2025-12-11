С тържествена литургия патриарх Даниил отбелязва празника на своя небесен покровител

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Pравославната църква чества днес празника на свети Даниил Стълпник. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отбележи празника на своя небесен покровител с тържествената света литургия. Тя ще бъде отслужена от патриарха и от архиереи от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия БПЦ-БП в столичната митрополитска катедрала „Св. великомъченица Неделя", съобщиха от пресслужбата на БПЦ-БП.

От Българската патриаршия приканват православните християни да вземат молитвено участие в тържественото богослужение.

Видинският митрополит Даниил беше избран за български патриарх и Софийски митрополит от делегатите на Патриаршеския избирателен църковен събор, който се състоя на 30 юни 2024 г. в София.

Новият български патриарх беше избран тогава на балотаж между Врачанския митрополит Григорий и Видинския митрополит Даниил.