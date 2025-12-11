ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Дронът „Дзиутиен“ завърши успешно първия си п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21889741 www.24chasa.bg

Мъж от София преби жена си в Сандански

2592
Мъж нанесе побой на жена си в Сандански. СНИМКА: PIXABAY

Мъж на 42 години от София е задържан от полицейски служители на Районно управление – Сандански заради побой над жена, с която живеел на семейни начала. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Задържането е извършено, след като 34-годишна жена от с. Илинденци е подала сигнал, че на 10 декември следобед в района на ул. „Гоце Делчев" в Сандански мъжът ѝ е нанесъл удар в областта на главата, вследствие на което ѝ е прилошало.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство, уточняват от полицията.

Преди дни от полицията в Сандански задържаха мъж на 24 години и жена на 22 години след сигнал за физическа саморазправа.

Мъж нанесе побой на жена си в Сандански. СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото