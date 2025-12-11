Арестуваха 35-годишен на протеста в Пловдив, запалил бомбичка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаният е с криминални регистрации и присъди

Мъж на 35 г. е задържан за нарушение на обществения ред по време на протестните действия снощи в Пловдив, съобщиха от МВР.

Около 20,40 ч., при съпровода на мирното шествие от пл. "Съединение" до Панаира, полицейски служители забелязали участник да пали пиротехническо изделие. Мъжът, с криминални регистрации и присъди, е отведен за едно денонощие в Четвърто районно управление. От възпламенената бомбичка няма пострадали хора.

След доклад на случая в Районната прокуратура срещу извършителя е образувано досъдебно производство за хулиганство.