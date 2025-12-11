ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Дупница са задържани четирима души за грабеж от дома на 59-годишен

Дупнишки криминалисти са задържали четирима местни жители, извършили грабеж на 4000 лв. от 59-годишен, също жител на Дупница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Извършителите са влезли в жилището на мъжа и чрез насилие са отнели парите.

Сигналът за извършеното престъпление е подаден в Районното управление в Дупница снощи, след 18:00 часа. При последвалите незабавни оперативно-издирвателни и процесуални действия, час по-късно четиримата извършители са задържани. Те са на възраст между 28 и 63 години, уточниха от полицията.

Оттам допълниха за БТА, че жертвата и извършителите на грабежа са били партньори в строителен бизнес.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на прокурор.

