Трима пострадаха при меле пред магазин в Стара Загора

3908
На място е пристигнал и медицински екип. Снимка: Снимка: Архив

Трима мъже пострадаха при сбиване пред магазин в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен вчера около 13:00 часа. По първоначална информация на улица пред магазин в областния град е възникнал скандал между трима мъже – на 57, 43 и 20 г., който е прераснал в сбиване.

Пострадали са и тримата участници, които са получили различни наранявания. На място е пристигнал и медицински екип, тримата мъже са обслужени амбулаторно и са освободени.

Мястото е посетено и от полицейски екип. Работата по изясняване на фактите и обстоятелствата по случая продължава в рамките на започнато във Второ РУ – Стара Загора досъдебно производство.

