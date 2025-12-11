Мъж открадна около 9000 лв. от такси във Велико Търново, осъждан е и преди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

34-годишен мъж е задържан във Велико Търново за кражба на около 9000 лв. от такси на 10 декември, съобщи полицията.

Сигналът е подаден от 49-годишен от село Българско Сливово. Той обяснил, че предната вечер около 20.00 ч. във Велико Търново е установил липсата на чантичка, с намиращи се в нея около 9000 лв., в различна валута. Чантата се намирала в багажника на управлявания от него таксиметров автомобил.

Извършителят е задържан. Той известен на полицията и е вече осъждан. Образувано е досъдебно производство.