Мъж открадна около 9000 лв. от такси във Велико Търново, осъждан е и преди

34-годишен мъж е задържан във Велико Търново за кражба на около 9000 лв. от такси Снимка: Pixabay

    34-годишен мъж е задържан във Велико Търново за кражба на около 9000 лв. от такси на 10 декември, съобщи полицията.

 Сигналът е подаден от 49-годишен от село Българско Сливово. Той обяснил, че предната вечер около 20.00 ч. във Велико Търново е установил липсата на чантичка, с намиращи се в нея около 9000 лв., в различна валута. Чантата се намирала в багажника на управлявания от него таксиметров автомобил.

Извършителят е задържан. Той известен на полицията и е вече осъждан. Образувано е досъдебно производство.                                                                                                                                                                                                                                  

