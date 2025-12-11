Кирил Добрев: Чуваме и младите, и старите. Разговорът в БСП предстои

"Що се отнася до моята партия, аз чувам гласа и на по-възрастните, хората от поколението на моя баща, и на младото поколение, на което съм помогнал да се реализират в политиката. Разговорът в БСП предстои".

Това заяви депутатът от БСП Кирил Добрев в отговор на призива на бившия премиер акад. Николай Денков от по-рано днес да спре да подкрепя кабинета.

"Искам да се обърна към един човек в БСП - Кирил Добрев. Февруари 1997 г. На моите години помня много добре какво беше тогава - говореше се не само за граждански протести, а за гражданска война. Тогава неговият баща направи това, което сега трябва да направи БСП, така че очаквам Кирил Добрев да се опита да запълни обувките на баща си и заедно с другите от БСП заедно да спрат подкрепата за това правителство", каза академикът. Именно в отговор на тези думи се изказа по-късно Добрев.

От думите му обаче стана ясно, че днес левицата ще препотвърди подкрепата си за правителството при гласуването на вота на недоверие в 13,30 ч.

"Преди 30 години хората протестираха, защото заплатите бяха 5 долара, токът беше на режим, стояха на тъмно и безработицата беше повече от 20%. Днес някой се опитва да спекулира с името на моя баща и сега ще си го получи", каза Добрев.

"Днес едни политически шарлатани искат да свалим правителство, в което те до вчера искаха да участват и предлагаха министри, искаха постове. Няма да стане. Денков трябва да излезе, да се обърне ясно и категорично към всички тези хора, които бяха заели пространството от ЦУМ до Кристал и да каже какво предстои - служебен кабинет с конституция, която те скопиха, или "вън зеления чорап, тук не е Москва", или "не на Европейския съюз, не на НАТО, не на еврото". Или просто Киро и Асен отново във властта", допълни той.

Снощи в цялата страна имаше многохилядни протести срещу правителството. Тя бяха с искания за оставка. Темата за еврото и Европейския съюз не е била поставяна от говорителите на протеста.