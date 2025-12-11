65-годишен е обвинен, че блудствал с 13-годишно дете в автобус край Кюстендил

Под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил се води досъдебно производство, образувано за извършени действия с цел да се възбуди полово желание без съвкупление спрямо малолетно дете, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил.

В хода на разследването е установено, че през 2024 г. в автобус, изпълняващ редовен маршрут от Кюстендил за с. Катрище, са били осъществени блудствени действия спрямо 13-годишно момиче. Потърпевшото момиче е разпитано в условията на "синя стая" в присъствие на психолог и специалисти, съобразно изискванията за защита на малолетни свидетели.

По делото са събрани, проверени и анализирани доказателства, които в своята съвкупност формират обосновано предположение за съпричастността на 65-годишния мъж с инициали Л.С. към инкриминираното деяние, посочиха от прокуратурата.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа и е привлечен в качеството на обвиняем. Предстои Районната прокуратура в Кюстендил да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

С присъда вчера Районният съд в Дупница призна подсъдим за виновен в изнасилване на 14-годишно момиче, като го е принудил към съвкупление със сила, запушвайки устата му. Съдът е наложил наказание "лишаване от свобода" за срок от три години.