ПП-ДБ протестно не се явили за гледането на малките бюджети по комисии

Част от опозицията протестно не се е явила на заседанията на социалната и здравната комисия във вторник в знак на несъгласие с предложените проектобюджети на НОИ и НЗОК. Тогава двете комисии пропаднаха поради липса на кворум, тъй като не бяха дошли и всички депутати от управляващото мнозинство.

Затова днес в парламента се стигна до гледане на бюджетите на първо четене в зала без да са минали през двете ресорни комисии. Това е възможно, тъй като водеща е тази по бюджет и финанси. Така сутринта социалният бюджет мина на първо четене, но опозицията се противопостави на гледането и този на НЗОК, без заседание на здравната комисия. От ПП-ДБ поискаха заседанието да се проведе в почивка на парламента и така и стана. То премина съвсем бързо без никакъв дебат и без участие на съсловните организации, понеже то беше свикано 16 минути преди началото му. Дойдоха обаче здравният министър Силви Кирилов и шефът на НЗОК Петко Стефановски.

"От самото начало ние смятаме, че бюджетът - както държавния, така и на ДОО и на НЗОК, във варианта, по който бяха внесени, са по-лоши и от първите варианти. Едно от малките неща, които имаше да се случат - възнагражденията на медсестри, лекари, фармацевти и други медицински специалисти, изчезнаха от тази версия на бюджета. Има твърдо приети парламентарни практики, че опозицията не осигурява подкрепа и мнозинство за бюджета. Когато опозицията смята, че това правителство не е легитимно и управлението трябва да си подаде оставката, дебатът за бюджета е изключително безсмислен. Всеки бюджет се счита като вот на доверие на едно управление. То не само че оттегли първия си бюджет, ами и не можа да събере кворум от собствените си народни представители", обясни Васил Пандов от ПП-ДБ, член на комисията по здравеопазване.

Пандов обясни, че целта на комисиите е да бъдат изслушани съсловните и пациентските организации. Според него е било по-добре въобще да няма комисии отколкото да се гледат по този начин.