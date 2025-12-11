Отлагат вота на недоверие: ГЕРБ и БСП липсват, няма нито един министър

Вотът на недоверие срещу правителството мистериозно беше отложен, след като в часа, в който трябваше да бъде гласуван, в пленарната зала нямаше нито един представител на БСП, липсваше ръководството на ГЕРБ, а нито един министър не се яви за гласуването.

Гласуването беше насрочено за 13,30 часа - 24 часа след края на дебатите, както е по правилник. Депутатите бяха в почивка до 13 часа, която обаче се проточи повече. В часа за гласуването в залата за първи път днес се яви Делян Пеевски. Половината депутати на управляващите обаче ги нямаше - липсваше цялата група на БСП, както и ръководството на ГЕРБ. Освен това нито един министър не се яви за гласуването - няма го нито премиера Росен Желязков, нито икономическия министър Петър Дилов. Самият вот е за провал в икономическата политика.

В залата присъстваха от ИТН. Павела Митова излезе и поиска 30 минути почивка и ги получи. Това засили спекулациите, че нещо странно се случва в редиците на управляващите. Лидерът на ИТН Слави Трифонов обира все повече критики от началото на протестите и мълчанието си за тях. На снощния митинг беше и една от централните фигури в програмата на говорителите - припомняха негови изказвания как никога няма да управлява с ГЕРБ и ДПС. Депутатите му пък са необичайно тихи и отдавна не са заставали пред репортерите в парламента. Самият Трифонов пък изключи възможността за коментари във фейсбук страницата си - основният му комуникационен канал. Сутринта Иво Сиромахов излезе с открито обръщение към него, в което го призова да се оттегли. "Слави, виждаш ли какво става в държавата? Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите? В какво се превърна, Слави?", написа Сиромахов. Двамата работиха заедно дълги години, но наскоро той го напусна след като ИТН предложиха законопроект да вкарват хора в затвора, ако споделят лична информация за други.

