ПП-ДБ: Оставка на кмета на Пловдив, допусна два протеста (Снимки)

Нямаше как да откажем провеждането на двете събития, отговори Костадин Димитров

Кметът на Пловдив Костадин Димитров да подаде оставка заради разрешените два протеста в едно снощи на площад "Съединение", настояват от ПП-ДБ. Според тях с това е допуснал пряка заплаха за сигурността на гражданите. Според коалицията това е в разрез със закона.

На снощния митинг имаше двама организатори - Димитър Симеонов от "Гласът на безгласните" и Калоян Калинин от "Пловдив заедно на протест". Породи се напрежение между двете сдружения с дърпане на микрофони и призиви за изключване на тонколоните. Според адвокат Стефан Левашки, симпатизант на ПП-ДБ, единият от организаторите всъщност били хора от "Възраждане". Калоян Калинин от "Пловдив заедно на протест" обясни, че ще направят всичко възможно да се разберат с "Гласът на безгласните".

Кметицата на район "Западен" Тони Стойчева, която беше на сцената, но не взе думата, обяви, че вина за двата протеста има зам.-кметът по сигурността Ангел Славов, който ги е разрешил.

От коалицията ПП-ДБ твърдят, че двата протеста са имали несъвместими искания и ценностни позиции, което е превърнало ситуацията в сериозна заплаха за обществения ред.

Кметът Костадин Димитров имал задължение да упражнява контрол и да гарантира сигурността на гражданите, се казва в позицията на ПП-ДБ.

"Кмет, който допуска подобно струпване на протестиращи с противоположни искания, без адекватна координация и без гаранции за сигурността, не може да остане на поста си", категорични са от коалицията.

"24 часа" потърси кмета Костадин Димитров. "Режимът за протести е уведомителен, а не разрешителен. Нямаше как да откажем провеждането на двете събития", отговори той.

Заместникът му Ангел Славов обясни, че първото уведомление е постъпило от "Гласът на безгласните", а след това от "Пловдив заедно на протест. "Разрешихме на първите да се съберат на площад "Съединение" и после да се отправят към площад "Джумаята", а другите да поемат към панаира. В крайна сметка те се разбраха и направиха общо шествие", посочи Славов. По думите му общинският съветник от ПП-ДБ Владимир Славенски му се обадил по телефона и му обяснил, че двата протеста ще намерят начин да се разберат. Както и стана.

"Имахме подобен разговор, но от общината трябваше да вземат мерки за безопасността на двата протеста или да откажат второто искане", коментира Славенски.