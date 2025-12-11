ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ: Оставка на кмета на Пловдив, допусна два протеста (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1548
Ваня Симеонова от "Гласът на безгласните" взе микрофона от Калоян Калинин (вляво) и държа реч на протеста. Вдясно до нея и Димитър Симеонов. После тя призова всички да се съединят и да поемат в общо шествие.

Нямаше как да откажем провеждането на двете събития, отговори Костадин Димитров

Кметът на Пловдив Костадин Димитров да подаде оставка заради разрешените два протеста в едно снощи на площад "Съединение", настояват от ПП-ДБ. Според тях с това е допуснал пряка заплаха за сигурността на гражданите. Според коалицията това е в разрез със закона.

На снощния митинг имаше двама организатори - Димитър Симеонов от "Гласът на безгласните" и Калоян Калинин от "Пловдив заедно на протест". Породи се напрежение между двете сдружения с дърпане на микрофони и призиви за изключване на тонколоните. Според адвокат Стефан Левашки, симпатизант на ПП-ДБ, единият от организаторите всъщност били хора от "Възраждане".

Калоян Калинин от "Пловдив заедно на протест" обясни, че ще направят всичко възможно да се разберат с "Гласът на безгласните".

Кметицата на район "Западен" Тони Стойчева, която беше на сцената, но не взе думата, обяви, че вина за двата протеста има зам.-кметът по сигурността Ангел Славов, който ги е разрешил.

От коалицията ПП-ДБ твърдят, че двата протеста са имали несъвместими искания и ценностни позиции, което е превърнало ситуацията в сериозна заплаха за обществения ред.

Кметът Костадин Димитров имал задължение да упражнява контрол и да гарантира сигурността на гражданите, се казва в позицията на ПП-ДБ.

"Кмет, който допуска подобно струпване на протестиращи с противоположни искания, без адекватна координация и без гаранции за сигурността, не може да остане на поста си", категорични са от коалицията.

"24 часа" потърси кмета Костадин Димитров. "Режимът за протести е уведомителен, а не разрешителен. Нямаше как да откажем провеждането на двете събития", отговори той.

Заместникът му Ангел Славов обясни, че първото уведомление е постъпило от "Гласът на безгласните", а след това от "Пловдив заедно на протест. "Разрешихме на първите да се съберат на площад "Съединение" и после да се отправят към площад "Джумаята", а другите да поемат към панаира. В крайна сметка те се разбраха и направиха общо шествие", посочи Славов. По думите му общинският съветник от ПП-ДБ Владимир Славенски му се обадил по телефона и му обяснил, че двата протеста ще намерят начин да се разберат. Както и стана.

"Имахме подобен разговор, но от общината трябваше да вземат мерки за безопасността на двата протеста или да откажат второто искане", коментира Славенски.

