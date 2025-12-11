МЕЧ: Правителството не бе свалено от опозицията, а от гражданите по улиците

Всички лидери на партии, които твърдят, че са опозиционни, трябва да кажат, че правителството не беше свалено от опозицията. То беше свалено от хилядите граждани, които излязоха по улиците на България и те направиха това, което ние не можехме отвътре.

Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като правителството подаде оставка.

"Няма да скрия, че с определена изненада приехме решението на правителството на Росен Желязков и мнозинството да подадат оставка. Това обаче е очаквано, защото те няма как да не съобразят с гласа на улицата, а той не е бил толкова оглушителен от 90-те", коментира лидерът на МЕЧ.

"Това мнозинство най-вероятно ще се опита да прокара бюджет до края на годината. Нещо, което си поставиха за цел едните, а другите явно не знаеха от ИТН. По-важното е, че в настоящото Народно събрание ние не виждаме възможност за преформатиране на управляващото мнозинство. Ако такова нещо се направи с мандата на ГЕРБ това ще означава много голямо предателство спрямо очакванията на протеста", каза още той.

"Предателство спрямо техните очаквания повече не може да се случи. Те очакват да се проведат избори, на които да се излъчи мнозинство, което да остави Пеевски и Борисов най-малкото извън управление", категоричен бе Радостин Василев.

Трябвало и да се променят някои от "нефункциониращите" системи в държавата, заяви Василев. От МЕЧ приели сериозно действието на Росен Желязков като "провокация" срещу гражданите и отмъщение към заявките им от площада.

"Думи като "лидерите на опозицията вече са отговорни за състоянието на държавата", за социално-икономическо напрежение след Нова година, за това, че се тресе държавата от липса на бюджет, не са думи за министър-председател", каза още Василев.

От МЕЧ поискаха изборите да се проведат възможно най-скоро, да бъде отворен Изборният кодекс, за отмяна на хартиеното гласуване и въвеждането на изцяло машинен вот. Още следващата седмица щели да предложат промени, за да може изборите да бъдат честни.

Василев бе категоричен, че най-честните избори са били през 2021 г., когато вотът е бил машинен. Нямало да участват и в правителство с ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Той заяви, че на следващите избори трябва да се очакват изненади.

"Ние приветстваме. Сега е моментът той (президентът Румен Радев- бел.ред.) да слиза на терен, отдава му се шанс и го чакаме", коментира лидерът на МЕЧ относно вероятността президентът Радев да обяви собствен политически проект преди следващите избори.

"Възприемам се в думите на Балабанов (Станислав Балабанов от ИТН, който заяви, че лидерите на опозицията са "бащи на хаоса"- бел. ред.). Аз съм бащата на хаоса в ИТН и ГЕРБ, харесвам се в тази роля и ще го продължавам, докато съм на политическия терен", каза още Василев.