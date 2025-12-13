Николай Николов: „Оргахим“ на 125 години - индустрия, модернизация и грижа за хората в Русе

- Г-н Николов, през 2026 г. „Оргахим“ ще отбележи 125 години. Кои са ключовите моменти в развитието ѝ през този период?

- „Оргахим“ е българска компания с традиции в производството. Основана през 1901 г., тя е част от промишлената история на България. Ние сме една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа с дългогодишен опит в производството на специализирани химикали и покрития. Днес произвеждаме над 18 000 тона продукция годишно, имаме 330 служители и присъстваме на над 2200 търговски локации в България. Изнасяме в 30 страни в Европа. Важен етап от развитието ни започва през 1998 г. Тогава „Оргахим“ ЕАД става част от групата „Поликолор – Оргахим“, чиято глобална стратегия е да стане лидер на пазара за бои и смоли в Югоизточна Европа. През 2025 г. компанията официално се присъедини към най-голямата корпоративна инициатива за устойчиво развитие в света – Глобалния договор на Организацията на обединените нации (UN Global Compact). Това членство отбелязва важна стъпка напред за „Оргахим“, която декларира своята ангажираност към десетте универсални принципа на инициативата, свързани с човешките права, трудовите стандарти, опазването на околната среда и борбата с корупцията. „Оргахим“ ЕАД е член на Българския форум на бизнес лидерите, общност от прогресивни компании, посветени на отговорното бизнес развитие и устойчивите практики в България.

Както в миналото, така и днес най-ценният актив на компанията е човешкият капитал. В „Оргахим“ винаги е имало хора, които започват от производството и след години вече са начело на екипи — тук това е естественият начин да се предава опитът. Приемствеността идва и от това, че много семейства работят в завода от поколения. Така се създават отношения и култура, които не можеш да купиш или замениш. „Оргахим“ винаги е бил част историята, настоящето и перспективите за по-добро бъдеще на нашия дом, град Русе – много от колегите избират да останат в града именно заради завода.

- Как поддържате лидерската позиция на „Оргахим“ в химическата промишленост и по какъв начин иновациите в боите, лаковете и смолите определят развитието на компанията?

- Лидерството в нашия сектор не идва от едно нещо, а от последователна работа в няколко направления. Развиваме четири основни производствени линии – архитектурни, индустриални, авто и специализирани строителни продукти, и това ни позволява да реагираме гъвкаво на промените в търсенето. На българския пазар поддържаме девет търговски марки, включително познатите „Леко“, Spirit, Protecta и Deko Professional. „Леко“ е марка №1 за вътрешни бои в България, с 95% разпознаваемост и 23,5% пазарен дял по стойност. Тази година „Леко“ бе удостоена с наградата „Избран Бранд на годината 2025“ в конкурса „Продукт на годината“. В премиум сегмента серията Spirit, включително Spirit Infinity, е сертифицирана по водещи европейски стандарти за ниски емисии и безопасност, като при летливите органични съединения постигаме стойности 30 пъти под изискванията.

- Как системните инвестиции в модернизация и екологични решения влияят върху ролята на „Оргахим“ като един от водещите работодатели в русенската промишленост?

- За нас модернизацията не е еднократен акт, а постоянен процес. Последната инвестиция, която в момента реализираме, е в размер на около 2 млн. евро и ще автоматизира напълно производството на алкидни бои и лакове, което ще доведе до по-бързо, по-сигурно производство с изключително висока точност и сведени до минимум рискове. Ние сме един от най-големите промишлени работодатели в региона с 330 служители, от които 264 души работят тук, в града. Това е голяма отговорност. Създаваме стабилни работни места, развиваме екипи, осигуряваме обучения и приемственост между поколения инженери и технолози. Когато хората знаят, че имат сигурност и перспектива, цялата местна икономика печели от това.

- Често говорим за приноса на „Оргахим“ в промишлеността, но каква е ролята ви като част от Русе и общностите, които компанията подкрепя в страната?

- Вярвам, че промишлеността има смисъл само когато създава стойност и за средата, в която работи. Русе не е просто мястото, където е нашият бизнес – това е град с история и с деца, които формират настоящето и бъдещето на България. Затова подкрепата към общността е част от нашата дългосрочна визия. Тази година дарихме над 2400 литра продукти за обновяването на 10 хижи – места, които се посещават от семейства, ученици и млади хора. В града подпомагаме детски градини, училища, библиотеки и СТЕМ центрове, защото средата, в която растат децата, определя техните възможности. Културата и изкуството също са важни за живия дух на Русе – подкрепяме операта, графити проекти и инициативи, които връщат цветовете в кварталите. Работим и с деца и млади хора чрез проекти като „Гордея се с труда на моите родители“, за да покажем, че знанията и науката имат бъдеще тук. Ролята на „Оргахим“ е по-широка от икономическата. Ние сме част от тъканта на Русе и вярваме, че когато градът става по-силен, по-образован и по-красив, това е успех за всички днес и за поколения напред.Top of FormBottom of Form

- Какви цели си поставя „Оргахим“ в обозримото бъдеще?

- Плановете ни са да работим по-чисто, по-ефективно и с модерни технологии – това е посоката. Продължаваме с обновяването на съоръженията, с подобряване на системите за безопасност и с инвестиции в решения, които намаляват емисиите и отпадъците. Това са промени, които хората може би няма да виждат всеки ден, но ще усещат като повече спокойствие и предвидимост. Друг важен приоритет е работата с младите специалисти. Индустрия като нашата има бъдеще само ако успеем да привлечем хора, които искат да учат и да се развиват тук. Факт е липсата на химическа гимназия в Русе, което много ограничава възможностите ни, затова планираме по-тясно сътрудничество с училища и университети – със стажове, обучения и реални възможности за работа в завода. „Оргахим“ е част от Русе повече от век и за нас е важно и занапред да бъдем компания, на която хората могат да разчитат – като работодател, като съсед и като индустрия, която работи в синхрон с околната среда.