Областната управителка праща в министерството подписката срещу мантинелите на Околовръстното на Пловдив

Близо 8700 граждани настояват за незабавни мерки след тежката катастрофа с 3 жертви и серия от инциденти

Подписка с искане за премахване на мантинелите на Околовръстното шосе на Пловдив в участъка между кръговите кръстовища за Пазарджик и Асеновград внесоха граждани в Областната администрация. Предстои утре тя да бъде изпратена до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, под чието управление е АПИ, съобщиха от Областната управа.

Тя съдържа 8698 подписа и освен до областната управителка проф. Христина Янчева е адресирана и до председателя на управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев и директора на Областно пътно управление инж. Петър Попов. Вносители са кметицата на Марково Десислава Терзиева и председателите на 4 сдружения. Според участници в подписката АПИ се опитва да избегне отговорност чрез поръчаното изследване, вместо да реши проблема.

Представители на граждански сдружения и местни власти предварително изложиха своите аргументи пред Областната комисия по безопасност на движението, настоявайки за незабавни мерки от страна на институциите. Те искат демонтиране на мантинелите, защото те създавали висока опасност от пътнотранспортни произшествия и призовават институциите за бърза реакция. По думите им преградите стесняват платното, блокират възможността за маневри и достъпа на линейки, пожарни и полиция при инциденти. Според местните жители и организации пътят е плод на лошите инженерни решения, които го превръщат в "улей на смъртта". Повод за подписката стана последната тежка катастрофа в края на ноември, в която загинаха майка, баща и 14-годишната им дъщеря.

"Всички ние искаме час по-скоро да бъде взето решение по въпроса за мантинелите, но това е в правомощията на собственика на пътя – АПИ. Експертите от Държавната агенция по пътна безопасност обясниха, че е необходимо Агенцията да направи целенасочена инспекция на пътя и да излезе с решение какво е необходимо да се направи, за да се подобри безопасността и да се намалят предпоставките за травматизъм. Държавната агенция също е сигнализирана за случая и ще направи своя проверка и ще излезе с анализ", коментира зам.-председателят на Областната комисия Николай Чунчуков по време на заседанието.

Според експертите от Държавната агенция по пътна безопасност пътят е свръхнатоварен и няма как да бъде реално обезопасен без разширяване на трасето. Най-добрият начин бил то да бъде удвоено и да се разделят потоците от коли.