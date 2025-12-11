ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Магазин за хората" тръгва от 15 декември с храни ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21893723 www.24chasa.bg

Осъдиха мъж на три и половина година затвор за притежание на 3 кг кокаин

2400
Кокаин Снимка: Снимка: Архив

Мъж на 43 г. получи три години и половина затвор в Хасковския окръжен съд за притежание на 3,118 кг кокаин и притежание на пистолет без разрешително. Наказанието бе определено след сключването на споразумение между защитата на А. М. и държавното обвинение, одобрено от съда, съобщиха от пресслужбата на съда.

Случаят е от първи ноември 2023 година, когато при специализирана полицейска акция на пътен възел "Димитровград" на магистрала "Марица" в автомобила на А. М. са намерени първо 2,981 кг от наркотика, а при последващ обиск в жилището му в Свиленград - още 136, 74 грама кокаин и пистолет "Зораки" без сериен номер и с преправен калибър, както и седем патрона.

Излежаването на присъдата ще бъде първоначално при "строг" режим. Наложена е и глоба от 19 000 лева. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, съобщава БТА.

Кокаин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото