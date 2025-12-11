Божидар Божанов: Мнозинството е виновно, че сме на избори. Повече с ГЕРБ - не

Отговорността за поредните избори, които предстоят, е на управляващите, а бюджетът за догодина трябва да бъде написан и внесен от новото редовно правителство. Това коментира съпредседателят на ДБ Божидар Божанов, след като по-рано днес премиерът Росен Желязков подаде оставка на правителството.

Управляващите искат бързичко да се отърват от всяка отговорност, която трябва да носят. Преди година преговаряхме с ГЕРБ и поставихме условие за санитарен кордон. Борисов се изплаши. Сега се прави на обиден, но тогава се изплаши, извади ни от преговорите. Отговорността, че сега отиваме на избори, е изцяло на мнозинството, което тогава отказа да изолира Делян Пеевски. Втората причина е, че бюджетът, който не мина, и този за настоящата година, е техен. Те продължават да са министри до назначаването на служебен кабинет. Само те могат да приемат закон за удължаване на бюджета, посочи Божанов. Новият бюджет обаче трябва да бъде внесен от следващото редовно правителство.

Изненада ли ни - по-скоро не, отговори той били ли са изненадани ПП-ДБ от подадената днес оставка. Хората поискаха оставката достатъчно рано. Както казахме преди седмица, правителството се движи с протест назад. Първото протест поиска оттегляне на бюджета - правителството не го направи. Вторият протест поиска оставка и те оттеглиха бюджета. Третият протест изкрещя "оставка" и те я подадоха, коментира Божанов пред bTV.

Според него "наглостта на Пеевски е най-дразнеща обществото". Видял е Борисов като ядосан и обиден на брифинга в централата си днес след подадената оставка.

Не. Виждаме, че Борисов продължава да упорства за това, че той не е направил нито една грешка. Той е перфектният, който не вижда, че моделът му заедно с Пеевски, който натресоха на страната и доразвиха, изкараха десетки, стотици хиляди по улиците. Много е важно хората да излязат да гласуват, хората, които бяха по площадите, да отидат до урните и да подкрепят някого. Започва битката за всеки глас, който е бил на протеста или го е подкрепял. Това може да промени картината много сериозно, отговори той дали ДБ отново биха преговаряли с ГЕРБ.

На този етап не знаем какво е това (б.а - бъдещата партия на Румен Радев). След два месеца не знаем и Борисов какво ще бъде. А партията на Радев е нероден Петко. Тези протести толкова променят средата, че не може да правим прогнози. Ние сме, ще бъдем и винаги сме били твърде праволинейни. Отиваме на избори с едни приоритети и не отстъпваме от тях. Следващото управление ще трябва да опита да разчита не просто на 121, а на 160 гласа, за да смени Висшия съдебен съвет, посочи Божанов.

Коалицията ще настоява за връщане на машинното гласуване още сега преди следващите избори, но "трябва да бъде намерен консенсус за това". Той отново повтори, че в настоящия си вид машините са превърнати в принтери, а после някой друг брои резултатите и отчита резултатите. Според него е възможно до края на 51-ия парламент да бъдат направени промени в Изборния кодекс. За ВСС обясни, че процедурата е дълга и няма как да стане. Засега обаче не се и вижда мнозинство, което да може да го направи, тъй като само гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС не стигат.

Правителството е в оставка. Докато не бъде назначено ново правителство, те няма как да бъдат в опозиция. А как една партия отива на избори, за да бъде в опозиция - не знам, коментира той думите на Борисов, че от тук ГЕРБ ще е в опозиция.