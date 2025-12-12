След две имплантации Александър чува, но трябва да продължи терапиите си

10-годишното момче от София няма проблеми в училище, не харесва физическото и музиката, защото е шумно

"Благодарим на инициативата "Българската Коледа" и на всички дарители за помощта, която ни се оказва вече няколко години поред. Без тази финансова помощ трудно бихме осигурили адекватно лечение на детето ни."

Това казва Любка Дойчева, майка на 10-годишния Александър от София. Момчето е с вродена глухота и вече е претърпяло две кохлеарни имплантации.

За сериозния проблем родителите му разбират, когато момченцето е на 6 месеца, след направен тест. Причините за увреждането не са ясни, а родителите му в първия момент са шокирани и приемат диагнозата изключително тежко, но не спират да се надяват, че Алекс ще преодолее проблема.

Първата имплантация правят, когато детето е на 11 месеца,

а след това има и втора във ВМА, когато е на годинка и 7 месеца. Имплантираното устройство помага на детето да чува, но слухът му не се възстановява така, както е на останалите. Все пак напредналите технологии в медицината дават някакво решение. Алекс е посещавал детска градина, а сега е в IV клас и расте и се развива сред деца, които нямат здравословни проблеми. Момченцето проговаря трудно, трудно се отпуска и да възпроизвежда думи, но след години упорита рехабилитация има напредък.

"Не сме го изолирали в такава среда, в която да е само между свои. Съвсем умишлено го пускаме в дълбокото още отсега, за да може да се социализира по най-добрия начин. Досега не е имал проблеми в училище. Останалите деца в класа не го дискриминират по никакъв начин и той се чувства равен тях. Случва се обаче да има притеснения и да ни пита защо не е като останалите деца. Понякога се налага нещо да му се повтаря по няколко пъти, докато го чуе добре и разбере, а след това и да го изговори", казва майка му.

За да продължи възстановяването му, Алекс трябва да посещава редовно Центъра за деца с увреден слух и с него да работят логопеди. Сега, когато е на училище, посещенията са два пъти седмично. През лятото е целодневно в такъв център. Това е сериозен разход за родителите му и въпреки че отпусканите средства от "Българската Коледа" не покриват всички разходи, те са от голяма помощ за семейния бюджет.

Момченцето повече няма нужда от друго лечение, нито приема някакви лекарства. Сменят се само батериите за имплантите, предстои смяна и на процесорите, но здравната каса покрива тези разходи. Посещенията при сурдопедагог обаче са задължителни. Когато чува дълги изречения и се говори бързо, той често губи нишката на мисълта. Трябва да му се говори по-бавно и спокойно. Когато чува нова дума, се налага няколко пъти да му се повтори, за да я усвои и възпроизведе.

Любимите му предмети са "Човекът и природата" и българският език,

който му е най-лесен въпреки притесненията на родителите му, че точно в тези часове ще му е най-трудно. Затруднения среща в "Човекът и обществото" в историческите теми.

"Не харесва музиката и физическото, защото тогава е шумно, а това го натоварва. Скоро коментирахме с него каква паралелка да запише след IV клас. Най-вероятно ще е нещо с рисуване, география или природни науки, които са му интересни", допълва майката. Посещава часове по компютърно графиране, където успешно измисля игри, проектира къщи и други сгради. Доскоро мечтата на Алекс била да стане учител, но сега вече май е поразмислил и иска да работи "като мама и тате" на компютър.

Написал е писмо до Дядо Коледа и очаква да получи като подарък книжките от поредицата за Зайчето Питър. Първото му желание обаче е той, батко му и родителите му да са здрави и щастливи.