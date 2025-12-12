Ограничават старите дизели във Варна заради въвеждане на зони с ниски прахови емисии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сред идеите е създаването на "Зелен фонд" – механизъм за подпомагане на проекти за по-чиста среда

Варна подготвя въвеждането на нискоемисионни зони в централната градска част като част от усилията за подобряване на качеството на въздуха през следващото десетилетие.

Мярката е залегнала в проекта на нова Програма за опазване на околната среда

за периода 2021–2027 г., който предстои да бъде обсъден в ресорната комисия към Общинския съвет.

Според документа до 2026 г. трябва да бъде изготвен пилотен модел на зона, в която ще се допуска единствено движение на бензинови и дизелови автомобили, отговарящи на определени екологични стандарти. Най-замърсяващите превозни средства – предимно по-старите дизели, известни с високите нива на фини прахови частици – ще бъдат ограничени.

Планът предвижда до 2033 г. проектиране и изграждане на постоянни нискоемисионни зони, оборудвани със системи за контрол на трафика.

Предварителният бюджет е около 500 хил. лв., осигурявани чрез общинско финансиране и европейски програми. За първоначалното моделиране се отделят 50 хил. лв. От документа става ясно, че

транспортът е вторият най-голям замърсител на въздуха

във Варна след битовото отопление. Данните показват, че дизеловите автомобили от най-старите категории (pre-Euro и Euro 1) са отговорни за близо половината от вредните емисии в сектора, а дизеловите коли като цяло генерират около 80% от финия прах (ФПЧ10).

В национален мащаб почти 50% от автомобилите са на повече от 20 г., което прави ситуацията в големите градове още по-проблемна.

Програмата очертава 9 стратегически цели, които включват разширяване на зелените площи, внедряване на иновативни напоителни решения,

създаване на дигитален зелен регистър

и оформяне на нови паркови и зелени пространства.

В частта за управление на отпадъците са заложени мерки за ограничаване на битовите отпадъци, увеличаване на рециклирането и прилагане на принципа "замърсителят плаща". Сравнителни морфологични анализи от 2019 и 2023–2024 г. показват ръст в количеството пластмаса, хартия и зелени отпадъци.

Други ключови направления в програмата са

адаптацията към промените в климата, опазването на почвите и биологичното разнообразие,

управлението на водите и борбата с шумовото замърсяване.

Една от иновативните идеи е създаването на "Зелен фонд" – финансов механизъм за подпомагане на проекти за по-чиста среда, развитие на паркове и устойчиво градско планиране.

Всяка мярка в програмата е придружена със срокове, индикатори за напредък и ясно разписани отговорни институции.