Силен октомврийски сезон във Варна: повече туристи и стабилен ръст на приходи от нощувки

Варненска област отчита оживен туристически октомври, като приходите от нощувки бележат осезаем ръст.

Според последните данни на Националния статистически институт регионът се нарежда сред най-активните туристически точки в страната през есенния сезон. Особено силен остава интересът на чуждестранните посетители, които формират значителна част от приходите в местната хотелиерска индустрия. В началото на есента във Варна са работили над 150 места за настаняване – от малки семейни хотели до големи комплекси.

Общият брой реализирани нощувки надхвърля обичайните нива за периода, което потвърждава тенденцията туристическият поток към морската столица да се разширява отвъд традиционните летни месеци. Големите хотели остават предпочитан избор за чужденците, докато българските туристи често се насочват и към по-малки и средни обекти.

За Варна резултатите са още един знак, че градът укрепва позициите си като целогодишна туристическа дестинация. След силното лято, когато туристическият поток беше на рекордни нива, есента също показва способността на региона да поддържа интерес и да привлича гости независимо от сезона. Хотелиерите очакват положителната динамика да се запази и през зимата, особено с предстоящите празници и активния културен календар на града.

Лятото във Варна също беше успешно: курортите около града отчетоха силна заетост, а големите плажни зони бяха сред най-посещаваните на Черноморието. Хотелиерите говорят за динамичен сезон с висок интерес от чуждестранни туристи, особено от Централна Европа и скандинавските страни, докато българските гости остават стабилна основа на летния поток.

Събитията на открито, фестивалите и обновената крайбрежна инфраструктура допринесоха Варна да запази позицията си като водеща морска дестинация и да привлече посетители дори извън пиковите месеци.