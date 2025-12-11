Ученици в Добрич с призив върху есенни листа към шофьорите да бъдат внимателни

Ученици от природо-математическата гимназия "Иван Вазов" в Добрич написаха своите послания върху разноцветни листа със съдействието на полицейски служители ги раздадоха на шофьори с призив да бъдат внимателни, толерантни на пътя, да спазват правилата за движение, да пазят децата, подчертавайки важността на човешкия живот. Това стана съвместно с инспектори от Детската педагогическа стая към Първо районно управление на МВР в Добрич в рамките на ежегодната национална кампания "Посланието на есенния лист".

Инициативата е насочена към участниците в движението по пътищата и необходимостта от завишена бдителност през есенно-зимния сезон, добавиха от полицията.