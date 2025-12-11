ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Магазин за хората" тръгва от 15 декември с храни ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21893992 www.24chasa.bg

Ученици в Добрич с призив върху есенни листа към шофьорите да бъдат внимателни

Дияна Райнова

1432

Ученици от природо-математическата гимназия "Иван Вазов" в Добрич написаха своите послания върху разноцветни листа със съдействието на полицейски служители ги раздадоха на шофьори с призив да бъдат внимателни, толерантни на пътя, да спазват правилата за движение, да пазят децата, подчертавайки важността на човешкия живот. Това стана съвместно с инспектори от Детската педагогическа стая към Първо районно управление на МВР в Добрич в рамките на ежегодната национална кампания "Посланието на есенния лист".

Инициативата е насочена към участниците в движението по пътищата и необходимостта от завишена бдителност през есенно-зимния сезон, добавиха от полицията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото