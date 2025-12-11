Георги Куюмджиев: Не вярвам да се случи нещо катастрофално след оставката на правителството

Не вярвам да се случат хаотични и катастрофални неща след оставката на правителството. Това каза пред NOVA NEWS бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

"Предишни правителства са падали и при по-малки протести. Бойко Борисов е известен с чувствителността си към протести. От трите си мандата само един изкара до край без да подава оставка. Нищо ново под слънцето. Вижда се, че гражданското общество е живо", смята Куюмджиев.

Според него няма какво да се случи, защото отдавна се подготвяме за еврозоната. "Виждал съм подобни неща в две държави".

"Голяма част от покачването на цените вече беше изконсумирано преди влизането на еврото. Това, че няма правителство, не пречи на КЗК и КЗП да продължават да работят, те са си с мандати. Не вярвам да се случат хаотични и катастрофални неща", коментира той.

Според него сега сценариите за "Лукойл" са два. "Срокът за сегашното изключение продължава до 12 декември, което е в петък. "Лукойл" не могат да си продадат чуждестранните активи до утре. Затова си мисля, че ще им дадат дерогация", обясни той.

"Миналата седмица поделението на "Лукойл", което притежава над 2000 бензиностанции в цял свят, получи такова изключение до 29 април. Очевидно има договорка "Лукойл" да не бъде смазан, а да смени собствеността си с някой, който е по-приемлив за американската администрация", каза Куюмджиев.

Според него българският "Лукойл" няма как да бъде продаден отделно, той ще бъде продаден като част от голямата сделка на продажбата на "Лукойл Интернешънъл". "Това е австрийска компания, която притежава всички активи в Европа. Много е вероятно те вече да са получили някакво предварително одобрение за потенциалния бъдещ купувач. Така че всичките напъни, които се извършиха, за да се купува и отнема "Лукойл", цялата тази прибързаност, май ще се окажат излишни".