Летище Бургас възстановява връзката с Франция чрез нова сезонна линия

Летище Бургас засилва въздушната си свързаност с Франция чрез нова сезонна линия на испанската нискотарифна авиокомпания „Волотеа" (Volotea) между Лил и Бургас, съобщи концесионерът на аерогарата „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД. Първият полет е планиран за 27 май 2026 година. Курсовете ще се изпълняват веднъж седмично – всяка сряда.

С новата връзка Летище Бургас става второто летище в България, до което „Волотеа" лети. Линията ще подпомогне развитието на туризма по Южното Черноморие, привличайки повече посетители от френския пазар, както и ще осигури удобни възможности за пътуване на български туристи и диаспората във Франция, посочва концесионерът на Летище - Бургас.

"Радваме се да засилим свързаността си с Франция, като приветстваме испанската авиокомпания на Летище Бургас. Дори докато инвестираме значително в изграждането на новата ни писта, продължаваме активно да работим с авиокомпаниите за разширяване на портфолиото от маршрути. Новата линия Лил – Бургас е силен знак за доверие към дестинацията и дългосрочното развитие на региона", коментира Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт", цитиран от БТА.

"Много сме щастливи да започнем опериране на Летище Бургас с този нов сезонен маршрут от Лил. Тази директна връзка ще засили контактите между Франция и България, ще подкрепи туризма по Южното Черноморие и ще предложи на българските пътници нова, удобна опция за достигане до Северна Франция", посочи Валерия Ребасти, директор „Международни пазари" във „Волотеа", цитирана от пресцентъра на бургаското летище.

Маршрутът Лил – Бургас беше осъществяван за последно през 2023 година. Летище Бургас ще бъде временно затворено за пълен ремонт на пистата, който започна в началото на ноември. Полетите ще бъдат възобновени през април 2026 година. Проектът е част от инвестицията на концесионера на стойност над 50 милиона евро и цели да гарантира безопасност и готовност за целогодишен трафик.