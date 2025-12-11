Осъдиха българин и молдовец за трафик на мигранти във Видин

Гражданин на Молдова и на България са осъдени за противозаконно подпомагане на мигранти по дела на Районна прокуратура (РП) – Видин. Те са подпомагали чужденци да преминават в страната в нарушение на закона, съобщиха от Апелативна прокуратура в София.

На 25 октомври обвиняемият Д.К., гражданин на Молдова, в района на граничен преход Видин – Калафат превозвал 17 чуждестранни граждани от Тунис, Египет, Мароко и Палестина. Единият от тях е без надлежно разрешение за навлизане в граничната зона на България, тъй като е бил в производство по закрила. Останалите са нямали документи за самоличност и адресна регистрация в страната. Деянието е извършено по опасен за живота на начин, като чужденците са превозвани в товарния отсек на автомобила, съобщава БТА.

С определение на съда на Д.К. е наложено наказание от 12 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок.

Същото наказание е наложено и на обвиняемия В.Р. от пловдивското село Брестовица, който на 16 октомври противозаконно подпомогнал 38 чуждестранни граждани от Судан, Ирак, Турция и Иран, в това число непълнолетни. За деянието е използвал товарен автомобил с прикачено полуремарке.

По искане на РП – Видин съдът е взел мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо гражданин на Турция. Той е привлечен като обвиняем за това, че на 13 ноември във Видин противозаконно е подпомогнал шест лица от Сирия, Ирак, Иран да преминават в страната в нарушение на закона. Сред тях е имало непълнолетни и един малолетен. Те били превозвани в полуремаркето на товарен автомобил, допълниха от прокуратурата.

Към началото на септември РП-Видин води шест образувани досъдебни производства за незаконно подпомагане на чужди граждани да преминават през територията на страната в нарушение на закона. По тези дела обвиняеми са осем души, от тях двама са български граждани.