Обвиненият в убийството на полицейската съпруга от Първомай иска да е със семейството си за Коледа, отказаха му

В ареста не давали на Ивелин Цветанов лекарствата му, които били предписани от психиатър

Желанието ми е за празниците да се прибера вкъщи. Родителите ми, брат ми и всички мои близки се тревожат за мен. Майка ми свали много килограми от притеснение. Искам да изляза от ареста само заради тях. Не съм извършвал престъпление.

Това заяви пред Пловдивския апелативен съд 21-годишният Ивелин Цветанов, където се гледаше мярката му за неотклонение. Той е обвинен в умишлено убийство на полицейската съпруга Димитрина Грозева и вече повече от два месеца е задържан под стража.

Жестокото убийство стана в нощта на 17 срещу 18 август. Жената беше намерена от сина си мъртва с прободна рана в областта на врата в дома си в първомайския квартал "Дебър". Тогава съпругът й полицаят Здравко Грозев бил дежурен в Районното управление в града, а дъщеря им е студентка в София. Единственият обвиняем за тежкото престъпление е Ивелин, който e бивш приятел на дъщерята на семейството.

В съдебната зала адвокатът на Ивелин настоя мярката му за неотклонение да бъде променена. "Няма опасност доверителят ми да се укрие или извърши ново престъпление", заяви адвокат Стоян Янков.

Да подкрепят сина си, в съдебната зала дойдоха и родителите на задържания. Баща му Севдалин Цветанов обясни пред магистратите, че от 25 август има забрана да провежда срещи насаме с детето си, а се води негов защитник и неприкосновеността на разговорите е разписана в Конституцият. "Смятам, че това отношение е целенасочено и противозаконно", допълни той. И разказа за държанието на надзирателите в следствения арест към Ивелин Цветанов. "На сина ми не му се дават нужните медикаменти, които са му предписани от психиатър. Трябва да приема лекарствата си два пъти на ден, но там не му ги дават. Това е тормоз и натиск над него", заяви пред магистратите бащата на обвиняемия. Но съдия Велина Антонова не прие тези доводи, тъй като отношението в ареста нямало нищо общо със съдебното заседание.

Прокурор Марина Белчева настоя апелативните магистрати да потвърдят взетата мярка за неотклонение от окръжните. "Тежестта на извършеното деяние е много голяма, а и има доказателства, които сочат, че точно той е извършителят", посочи тя.

Съдия Велина Антонова прецени, че е налице реална опасност, ако задържаният бъде пуснат, да извърши ново престъпление или да се укрие. "Срокът, в който обвиняемият е в ареста, е изключително дистанциран от максималния период по досъдебната фаза", каза тя. И потвърди мярката на окръжните магистрати "задържане под стража".