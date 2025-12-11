Българи изпратиха в Китай боклуци, вместо електронни чипове за стотици хиляди

Българи измамили китайци с електронни чипове менте за стотици хиляди левове. За случая разказа гл. инспектор Сезгин Садъков, началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност" в Областната дирекция на МВР – Велико Търново. Работата по случая в търновската полиция започнала след получени два сигнала от потърпевшите страни.

Китайската фирма сключила договор с българска компания от Великотърновска област, за доставка на електронни чипове. Търновската фирма пък от своя страна наела друго търговско дружество, също българско, за посредник, която да изпълни поръчката. В уговорения срок, съгласно условията на договора, подизпълнителят изпратил на китайците исканите чипове, за която азиатците били платили предварително. Оказало се, че вместо качествените електронни елементи, в нея има боклуци, каза Садъков. Китайците се свързали с българския си контрагент, от когото потърсили сметка за изпратените им ментета. А от там пък веднага подали сигнал в полицията.

Тъй като разследването по случая все още не е приключило, от полицията във Велико Търново отказаха повече детайли. Това обаче е първият известен досега случай българска фирма да се опитва да залива китайските пазари със стоки ментета.

Сигнали за над 110 случая на измами в интернет са подадени в Областната дирекция на МВР във Велико Търново през тази година, съобщи главен инспектор Садъков. Измамите са от типа инвестиционни, романтични, при онлайн пазаруване, при плащания с неистински евро банкноти за извършена услуга. Жертви на инвестиционни измами в повечето случаи са възрастни хора. При т.нар. виртуално любовни – са предимно жени на 60+ години, самотни.

"Лошото при тях е, че дори и да ги предупредим, те вярват на измамника, не на полицията", коментира полицаят.

Два са сигналите за разплащане с фалшиви евробанкноти от по 100 и 50 евро. Те са получени от жители на Горна Оряховица. „Разследването започна в началото на декември тази година и е в начален етап. Фалшивите банкноти са били дадени и в двата случая за извършена услуга от човек на човек. Банкнотите са с лошо качество, но разплащането се е осъществило в тъмните часове на деня. Потърпевшите разбират, че са получили фалшиви банкноти едва, когато отиват да ги обърнат в левовата им равностойност", поясни Садъков.



