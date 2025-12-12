Ако Радев бърза за партия - без мотиви пред КС

В България досега няма подобен прецедент, затова не е ясно и дали вицето Илияна Йотова ще трябва да се закълне като президент пред парламента, ако приеме да продължи мандата

Президентът Румен Радев трябва да подаде оставка пред Конституционния съд, ако реши директно да влезе в политиката. Вторият му мандат изтича на 22 януари 2027 г. Оставката е регламентирана в чл. 97 от основния закон. Оттеглянето му трябва да е писмено, на хартия, като всяка друга оставка, но Румен Радев не е длъжен да посочва мотиви.

Пълномощията на президента се прекратяват с установяване от Конституционния съд, че са налице обстоятелствата това да се случи, описва подобна ситуация основният закон.

Уважаван конституционалист изясни, че това означава просто да се установи волята на подателя. Тоест КС може да покани президента лично да потвърди, че подава оставка, като изобщо не е нужно да обяснява причините.

Няма срок, в който съдът да стори това, но пък и няма причина да се бави във времето. Тоест най-висшият съд може да насрочи заседание почти веднага и да пусне Радев в политиката.

До момента България не е попадала в подобна ситуация и липсва правна практика.

Неяснота съществува и по въпроса дали вицепрезидентът, който ще изпълнява функциите на държавен глава, трябва да се закълне пред парламента. Според водещи юристи Илияна Йотова би трябвало да го стори, но дали е така, също е в сферата на предположенията. Ако вицепрезидентът по някаква своя причина откаже, правомощията на държавен глава се изпълняват от председателя на Народното събрание - в момента това е Рая Назарян. Тогава изборите за нов държавен глава трябва да се проведат до 2 месеца.