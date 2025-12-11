Румен Радев ще готви на бавен огън (по конституция)

Пеевски: Да идва на политическия терен още днес

Най-ранната възможна дата за нови избори - 1 март, реалистична - средата на месеца, най-далечна - преди Великден

Кога ще има служебно правителство, кога избори и кога партия на Румен Радев?

Президентът държи и трите отговора на въпросите, които се задават от 14 часа в четвъртък, когато се “промуши” новината първо в сайта на “24 часа” за оставка на премиера, а малко по-късно дойде и изявлението на Росен Желязков.

Самата оставка е била депозирана

писмено и в парламента в следобедните часове.

В едно изречение Делян Пеевски, лидер на “ДПС - Ново време”, обобщи ситуацията: “Печелившият е друг. Да идва на терена”. Очевидно политикът, който организира контрапротести в 24 града в защита на правителството, има предвид президента.

Самият Румен Радев няма да бърза нито със служебното правителство, нито с политическия си проект, са първите неофициални информации.

Държавният глава готви на бавен огън и ще действа според ремонтираната през декември 2023 г. от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС конституция. Това означава, че пътят до назначаване на служебен министър-председател ще е бавен.

Омбудсманът Велислава Делчева, заместничката ѝ Мария Филипова, председателката на парламента Рая Назарян, шефът на Сметната палата (и бивш служебен премиер) Димитър Главчев и замовете му Маргарита Николова и Силвия Къдрева и шефовете на БНБ Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров (който е в дълъг неплатен отпуск) са в т.нар. домова книга. От нея Радев ще избира министър-председател. Най-често в последните часове

се споменава името на омбудсмана Велислава Делчева,

която е била депутат от ГЕРБ. Възможно е служебно правителство да има дори чак в края на януари, когато българите си починат и изнервят от дългите празници. А и тогава ще се усети ефектът от евростреса, какъвто и политици, и финансисти предвиждат в първите седмици след 1 януари 2026 г.

Преди оставката на правителството анализатори посочваха края на януари като най-близката дата за старт на политическия проект на Радев, но и като период, в който се очаква силно социално напрежение след раздялата с лева.

Според конституцията президентът първо трябва да направи консултации с политическите сили в Народното събрание.

На теория може да ги извика идната седмица, може дори да го направи в един ден.

Но в никакъв случай в екипа му

не е обмисляно Радев да събере всички партии накуп на “Дондуков”,

за да се завърти по-бързо рулетката.

След консултациите следва процедурата по връчването на мандатите.

Очаква се ГЕРБ да откаже тутакси, ПП-ДБ обявиха, че няма да “участват в каквото и да е преконфигуриране”. Не е ясна позицията на “Възраждане”, които могат и да пробват да съставят кабинет в рамките на този парламент.

Самото съставяне на служебно правителство също може да се забави, защото Румен

Радев е в правомощията да откаже да назначи министри,

както направи с кандидата за МВР Калин Стоянов на избраната за служебен премиер Горица Кожарева през 2024 г. Тогава тя отказа да смени вътрешния министър и се оттегли като премиер.

Депутатите ще работят през целия период до насрочването на предсрочни избори, чиято най-ранна възможна дата е 1 март. Реалистичната е в средата на месеца - може би осми, но

със сигурност ще се гласува преди Великден

Един от първите казуси, които парламентът ще трябва да изяснява, е съдбата на ремонтирания вече втори път бюджет.

В четвъртък до момента на оставката на правителството на първо четене в зала мина новият социален бюджет, както и този на здравната каса, но в комисия. Бойко Борисов обаче даде да се разбере, че ГЕРБ няма да се ангажира да отстоява новия вариант на бюджета. Правно не е ясно дали той трябва да се оттегли и да се внесе предложение за продължаване на стария от 2025 г.

Няма публична информация как точно е взето решението за оставката на правителството. Има една ирония на съдбата - царят и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО. ГЕРБ вкара държавата в Шенген и еврозоната. И за да не ни заличат, призовах за тази оставка днес, обясни пред ръководството на ГЕРБ Борисов.

Тя бе предсрочна и съвсем неочаквана. След трите многохилядни протеста

опозицията призова управляващите да подадат оставка преди вота

на недоверие.

А те, явно чули исканията им и хората по площадите, наистина я депозираха. Премиерът Росен Желязков лично дойде в парламента, за да обяви решението за оставката на кабинета. С него дойдоха и вицепремиерът Атанас Зафиров и депутати от управляващата коалиция ГЕРБ, БСП и ИТН, а целите им парламентарни групи дойдоха да слушат. Снимка: Румяна Тонeва

В 13,30 часа в четвъртък трябваше да се гласува вотът срещу кабинета. В този час пленарната зала беше полупразна - от управляващите липсваха БСП, ръководството на ГЕРБ и част от групата, нямаше и нито един министър. Там бяха обаче ИТН, които помолиха за 30 минути почивка. Появи се информация, че правителството ще подаде оставка.

Малко след 14 часа премиерът Росен Желязков дойде в парламента.

На мястото за изявление в мраморното фоайе на парламента той влезе, следван от депутатите на трите управляващи партии, и предизвикаха истински фурор сред медии, администрация и народни представители, всички скупчени, за да чуят премиера.

Както нееднократно заявихме, чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението, чуваме го осъзнато. Затова и трябва да бъдем на висотата на техните искания. А те са за оставка на правителството. Това е настоящият момент за оставката: и млади, и стари, хора от различни етноси и религии издигнаха глас.

Затова тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена, заявих го и вчера пред министрите от кабинета, заявявам го и сега. Трябва да бъде поощрена, защото пред света стоят много предизвикателства и отстояването на демокрацията е едно от най-големите, каза Желязков.

Открои като постижения на кабинета си: приемането ни в еврозоната, огромен ръст в приходите на бюджета, увеличаване на покупателната способност. И предупреди за основната опасност -

правителството с вече натрупан опит няма да може да преведе страната спокойно

през първите месеци от въвеждането на еврото. Този ангажимент остава за служебното правителство, което тепърва ще се назначава.

Желязков ясно подчерта, че не обвинява протестиращите. И той, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на няколко пъти похвалиха младежите, изпълнили площадите.

Всичко това сякаш не можа да бъде обяснено докрай или нашите политически опоненти не пожелаха да го разберат. Това обаче не е упрек към гражданите, които протестират. Ние осъзнаваме, че протестът беше срещу самонадеяност, срещу арогантност, беше протест на оценката за начина, по който ценностите, каквито ги разбираме в демократичния свят, се изпълняват. Този протест е за ценности, не е социален протест или срещу политически опонент за политики. Той е за поведение, за отношение и затова обединява в себе си най-разнородни и идеологически различни компоненти от обществото, коментира Желязков.

Какъв трябва да е профилът на управлението и как ще бъдат защитени правата на гражданите, които от етични е много вероятно да се превърнат в социални. Това гражданите трябва да го адресират към лидерите на протеста, посъветва премиерът в оставка. Той призова протестът да излъчи своите формални лидери, за да могат те да заявят каква е визията им за управление през турбулентните месеци.

“Това в никакъв случай не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, ако щете, и към президента Румен Радев. Това е призив как стъпканото правителство на достиженията на предходните, може да бъде надградено от следващото. Преходът трябва да бъде гарантиран и тази гаранция трябва да се каже сега, преди гласуването на бюджета за 2026 г.”, каза още премиерът.

"Чухме днес, че било за предпочитане да има удължителен бюджет. Ако парламентът не приеме до края на месеца бюджетите, правителството ще внесе удължителен бюджет и ще изпълним своя ангажимент. Затова преди гласуването на вота на недоверие днес правителството подава оставка”, заяви той. Многохиляден протест се събра пред парламента в сряда вечерта с искане за оставка на кабинета. Митинги имаше и в още над 35 града в цялата страна. Снимка: Борис Светозаров

Борисов усети момента за оставка, за да не се заличи ГЕРБ от влизането в еврозоната и Шенген

Нов бюджет ще има чак в новия парламент

Има една ирония на съдбата - Царят и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО, а после историята заличи партиите им. ГЕРБ вкара държавата в Шенген и еврозоната. И за да не ни заличат, настоях за тази оставка днес.

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред депутатите си в централата на партията защо подава оставката на правителството. Повече от половин час той им даваше новите насоки. И обясни, че винаги е чувал гласа на хората.

Първо - няма да има никакво преформатиране в този парламент. ГЕРБ ще мине в опозиция, докато се проведат нови избори. Бюджет 2026-а пък няма да получи подкрепа от ГЕРБ и вероятно ще остане за редовно правителство. Бойко Борисов предупреди, че отсега нататък за всичко, което ще се случи, ПП-ДБ ще носят отговорност.

Няма да се катерят повече на гърба ми. Ще се постараем да не се вдигнат цените. Но хората трябва да знаят, че

правителството в оставка на практика не работи

Администрацията не иска да работи. И всичко, което съм предупреждавал... Затова помолих за тази отсрочка от 20 дни, 20 метра, те и с това не се съгласиха. Да си носят отговорност Василев и компания, категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

И обясни, че не може да намери нито една грешка в правителството на Росен Желязков. И посочи успехите - рекордните инвестиции. Като дойдоха санкциите, правителството се справи. Рафинерията работи. Направихме всичко, за да сме брилянтни. През тези 11 месеца няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна сделка. Искам да благодаря лично на Слави Трифонов и на колегите от БСП. От абсолютно провален план за възстановяване Томислав Дончев се справи и над 4 млрд. лв. влязоха в държавата. Изказването на Росен Желязков беше брилянтно, защото обедини двете партии, с които подписахме това споразумение, каза Борисов. След оставката Бойко Борисов събра актива на ГЕРБ в централата. СНИМКА: СТОПКАДЪР ФЕЙСБУК

Обясни, че ГЕРБ не трябва да се сърди на децата на площада.

Аз съм баща, бил съм и треньор. Като имаш проблем с децата или с родителите, най-лесно е да ги набиеш, да ги нахокаш и да му кажеш, че то нищо не разбира. Но когато седнеш и внимателно обясниш - те те разбират. Тези деца на площада са нашите деца. Защо им се сърдим, че искат да мечтаят, че имат мечти?, попита той.

И обясни, че по време на това правителство са се сбъдвали мечтите на младите - да пътуват по всички граници на Европа без проверка, да се разплащат в евро. Аз съм убеден, че след 5-6-7 месеца всички ще го оценят, заяви Борисов. И се пошегува: Мечтата ми беше москвичът на татко да стане лада. Това ми беше и само си виках: Ей, Господи, само това ми дай. Нищо друго няма да поискам. Една лада да карам аз. Това ми беше мечтата на тия години - 15-16-17. Те затова и площадът им е празник. Младите хора трябваше да танцуват и да пеят, че сбъднахме мечтите им. Нямаме право да им се разсърдим като Иван Костов.

Борисов даде на партията си

ТикТок предизивикателство - да измислят нов танц за изборите

и сам показа някои движения, защото “пляскането вече не е модерно”.

"Това трябва да се има предвид, защото младите хора са в ТикТок. И мога да ви разкажа какво се е случвало. Голяма част от медиите обслужваха този, “процес”, а не протест. Протестът беше яхнат от тези, които обраха протестиращите”, посочи той.

Аз винаги съм чувал гражданите и затова създадохме ГЕРБ. При една много сложна ситуация ние направихме правителство. Той направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна сделка", каза Борисов. Извади и таблото си, където още от 2022 г. записвал грешките и провалите на ПП-ДБ.

Искам да сте много уверени. Направихме правилното решение. Нека да върнем темата на политическата сцена с тези аргументи. Ако си мислят, че след изборите ще правим църкви, сглобки, манастири... Според мен

новата сглобка вече е направена в някой манастир. Този, който направи нашата, го застреляха

Но да кажат тези на хората с “Възраждане” ли са, с Радев ли са, с “Величие” ли са, с МЕЧ ли са. Ние направихме всичко, което можахме. Ще се опитаме да победим на изборите, защото сме най-добрите. Благодаря на колегите, които стоически издържаха да ги обиждат. Макар че не могат да стъпят на малкото пръстче на Росен на ума му, на чувството му за хумор, на опита му. Отдъхнете си, свършихте много работа. Сега ни предстои да гледаме отстрани какво ще свършат тези многознайковци. Благодаря на всички от протеста, свършиха ми страхотна работа!, обърна се Борисов към ръководството на партията. И на този протест имаше много родители с децата си, но този път премина спокойно и без ескалации. Снимка: Георги Палейков

Хората на Слави посочиха с пръст “бащите на хаоса”

Станислав Балабанов поименно изброи Асен Василев, Ивайло Мирчев, Костадин Костадинов, Радостин Василев и Ивелин Михайлов

Минути след като премиерът Росен Желязков обяви оставката на правителството, от “Има такъв народ” отговориха на продължилите два дни призиви да вземат позиция.

Хората на Слави Трифонов прехвърлиха отговорността за финансовото състояние на страната, скока на цените и липсата на бюджет, които могат да се случат след 1 януари на “онези, които предизвикаха този хаос”.

“След като няма правителство, отговорността вече не е наша. Когато има така масови искания, те се чуват, но последствията са за онези, които предизвикаха това”, заяви шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов. А заместникът му Станислав Балабанов посочи Асен Василев, Ивайло Мирчев, Костадин Костадинов, Радостин Василев и Ивелин Михайлов.

“Това са новите бащи на хаоса.

В навечерието на еврозоната те ще се опитат да направят всичко обществото да влезе неподготвено

по този път. След като искате хаос, респективно го получавате”, каза той.

Депутатите от ИТН напомниха, че след изборите преди година гражданите поискаха “правителство на всяка цена, за да се спре хаосът и да има стабилност”. Според Балабанов тогава те направили компромис да има правителство, което за 11 месеца постигнало исторически успехи.

“Хаоса го избра опозицията. Единствените различия от тези протести и онези през миналите години са че днешните бяха

организирани от хора, които хвърлиха държавата в хаос

преди време. Същите те пожелаха гражданската енергия да замаскира тяхното мракобесно лице”, допълни Балабанов. Депутатите от ИТН говориха пред медиите веднага след като Росен Желязков обяви оставката на правителството. Снимка: Юлиян Савчев

В дните на вота на недоверие срещу кабинета и големия протест партията на Слави Трифонов и самият той станаха обект на призиви да действат и да свалят правителството. ПП-ДБ поставиха жълт диван на протеста, уверени, че ако Слави подкрепи вота, ще свалят кабинета. Призоваха го и от сцената на площада. Там завъртяха и няколко видеа с негови изказвания как няма да управлява с Бойко Борисов и Делян Пеевски.

А сутринта в четвъртък към призивите се присъедини и бившият водещ на “Шоуто на Слави” Иво Сиромахов. И посъветва Трифонов да си отиде с мир.

Междувременно в сряда

всички общински съветници на партията в Свищов я напуснаха

след “несъгласие с част от последните управленски решения”. Ден по-късно ги последва и целият актив на ИТН в Асеновград.

В сряда десетки хиляди се събраха по площадите, за да изразят недоволството си срещу управлението. Протести имаше във всички областни градове в страната, дори в Кърджали, където беше най-големият контрапротест предишния ден. Митинги имаше и в някои от големите европейски столици: Виена, Брюксел, Берлин.