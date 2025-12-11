ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Магазин за хората" тръгва от 15 декември с храни ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21895064 www.24chasa.bg

Разследват масов вандализъм на Централните софийски гробища, счупени са 150 паметни плочи

5332
Дими Иванов КАДЪР: БНТ

Масов вандалски акт на Централните софийски гробища. През нощта са изпочупени около 150 паметни плочи на гробове, като толкова масов погром тук не е запомнен.

Случаят се разследва от 2-ро РПУ, засега задържани няма.

Сигналът за изпочупените през нощта паметни плочи бил подаден в 8.44 ч. тази сутрин към 2-ро РПУ от служители на гробищния парк, съобщи БНТ

Най-големи са пораженията в най-новата част на Централните гробища.

Предполага се, че мраморните плочи са били блъскани от няколко души и падайки на земята са се чупели. Най-вероятно са потрошени между 130 и 150 плочи.

"Незабавно са изпратени служители от 2-ро РПУ, които към настоящия момент все още продължават с извършването на огледа. Продължаваме с установяването на общия брой увредени каменни плочи, тъй като все още не е изяснен с точност, също така нанесените материални щети", заяви Дими Иванов, началник Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.

От полицията издирват и роднини на починалите, чиито гробове са осквернени. Такива масови погроми хората тук не помнят.

"Такива размери не е имало. По този начин се осквернява паметта на нашите предци и не е редно да допускаме ние, хората, които работим тук, да се случва това нещо. Собствениците едва ли знаят какво се случва с гробните им места", коментира Елизабет Кръстева, работи на Централни гробища.

Тя настоява за по-добра охрана на гробищата.

"Гробищният парк се охранява от общинска охранителна фирма "Егида", допълни Дими Иванов, н-к Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.

Охранителите от "Егида" казаха, че провеждат собствено разследване сред служителите си. Все още не са установени извършителите, добавиха пък от полицията, не е ясна и причината за агресията.

Дими Иванов КАДЪР: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото