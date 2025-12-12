Проф. Веселин Вучков: Около пукването на първа пролет ще трябва да избираме парламент

Около пукването на първа пролет ще трябва да избираме нов български парламент, от което зависи близкото ни бъдеще, прогнозира по Би Ти Ви проф. Веселин Вучков, който беше министър на вътрешните работи във втория кабинет на Бойко Борисов.

Той определи протестите, довели до падането на правителството сега, като десетдневка на младежкото българско недоволство. Иначе самият факт на оставката още нищо не означава, макар че сега е резултат на нещо вълнуващо и непознато през последните години.

По думите му провеждането на избори трябва да е в прозрачен и честен вот и с некорупционни политики, което зависи и от това какво ще сторят институциите в следващите 100-ина дни - важно е за това да ни управляват по-образовани и смислени хора.

Вучков допусна, че вероятно е имало своеобразна надпревара в коалицията кой първи да обяви оставката, защото това ще се отрази на партиите в нея.

Причините хората да се чувстват излъгани не са премахнати - така Вучков обясни защо е бил на протеста срещу ГЕРБ, след като преди 15 години пише предизборната програма на партията.

Според него Рая Назарян, Димитър Главчев и Мария Филипова от т. нар. домова книга вероятно са хората, към които ще се насочи изборът за служебен премиер. Много е важно как ще бъдат ръководени прокуратурата и ДАНС в предизборната обстановка.

"Не очаквам нещо по-различно от това, което се случи на последните парламентарни избори и на изборите в Пазарджик. Но все пак някаква реакция срещу това може да има и най-важната от всички е да се повиши изборната активност. Тази протестна вълна точно това може да направи", каза Вучков.

Той очаква и президентът да обяви своя политическа инициатива, което също ще вдигне активността. Ако 60-70% отидат да гласуват, обемът на контролирания вот ще спадне. Има условия избирателната активност да се повиши значително, смята проф. Вучков.