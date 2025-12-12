ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Денков: Очаквам Радев да се провали грандиозно като лидер на партия

Николай Денков Кадър: БНТ

"Направихме един опит да тръгнем в управление заедно с Борисов, после се оказа, че Пеевски е прилепен към него. Хората искат честност и откровеност към тях. Това, което им обещаваме е, че оттук нататък такъв тип компромиси няма да има", това коментира в предаването "Денят започва" по БНТ акад. Николай Денков от ПП-ДБ по повод оставката на кабинета в четвъртък. 

"Още от юли казахме, че с вземането на решението, че влизаме в еврозоната, този процес става необратим", поясни той. 

Той каза, че съжалява Росен Желязков, че е бил в тази ситуация. 

"Те не го оставиха да бъде премиер. Очевидно нямаше контрол върху министрите. Беше министър-председател, но не съм сигурен, че това беше неговият министерски съвет", коментира Денков. 

"Много пъти казвам в последните месеци: никога повече с Борисов и Пеевски. Ако те си тръгнат, трябва да видим какво ще остане от ГЕРБ, ще остане ли ДПС", заяви той. 

"Румен Радев в момента е президент. Нека видим ще слезе ли наистина, аз не знам дали ще го направи. В момента говорим за нещо, което е неизвестно. Аз очаквам да се провали грандиозно, ако слезе като лице на партия", каза бившият премиер.

По думите му "Радев е достатъчно разумен, за да знае, че ако поведе партия, светът ще се обърне срещу него". 

"Това, което е абсолютно сигурно е, че в следващите избори той е наш политически противник", обясни той. 

"Пуделът всъщност беше на господина Паскал, който пуснаха да се лекува в Германия. А Благо Коцев беше 5 месеца в ареста", коментира Денков. 

Бившият премиер заяви, че Кирил Петков е подал оставка заради "лоши кадрови решения". 

"Кирил Петков е около нас като част от партията, той си е член на ПП. В момента няма планове да се връща в парламента, но той е със същия хъс и желание България да се промени, просто в друга роля", обясни той. 

"Докато Румен Радев е президент, ние трябва да се държим с него като такъв, както и той с нас. Със сигурност, ако той тръгва да участва в тези избори, не може да участва като президент в консултациите преди това. Или трябва да си остане президент, или да си подаде оставката и да се яви на терен", заяви Денков. 

По думите му със сигурност има дефекти в изборния кодекс. 

"Добре е да се коригира, но аз лично съм много предпазлив в това отношение, защото при едно неподходящо мнозинство, каквото е в момента, всичко може да се направи и да не може да бъде спряно", каза той. 

Денков призова хората да помогнат за честни избори. "Ще събираме доброволци, които да отидат по секциите и да наблюдават броенето". 

