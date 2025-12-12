ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

45 пожара са потушени през последното денонощие, един човек е пострадал

45 пожара са потушени през последното денонощие, един човек е пострадал Снимка: pixabay

Общо 45 пожара са потушени през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството, съобщи БТА.

Мъж на 59 години е пострадал при пожар в къща в село Факия, община Средец. Той е получил изгаряния на ръцете при опит да загаси пожара. Прегледан е от екип на Спешна помощ и е закаран в в МБАЛ „Бургасмед“. Причина за пожара е неправилно ползване на отоплителен уред (печка на твърдо гориво).

Пожарникарите са реагирали на 69 сигнала за произшествия за последните 24 часа. С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които пет в жилищни сгради, един в промишлена сграда, четири в транспортни средства и четири в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 30 пожара, от които 13 в отпадъци, а девет - в готварски уреди и комини.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са две лъжливи повиквания. 

