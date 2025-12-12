Един загинал и 18 ранени при катастрофи в страната през последното денонощие.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал, а 18 са ранени при 17 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани три тежки и 34 леки пътнотранспортни произшествия, при които живота си е загубил един човек, а пострадалите са двама, предаде БТА.

От началото на месеца са станали 185 катастрофи, с 22-ма загинали и 229 ранени.

От началото на годината са регистрирани 6328 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 436 души, а пострадалите са 7877.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с осем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.