Парламентът единодушно прие оставката на правителството

С 227 гласа "за" парламентът прие оставката на правителството с премиер Росен Желязков.

Оставката си Желязков депозира вчера, след като направи изявление, че управляващите са чули волята на многохилядните протести. Той говори пред медиите минути, преди в зала да бъде отхвърлен шестия вот на недоверие срещу кабинета за провал в икономическата политика.

След председателски съвет шефката на НС Рая Назарян предложи като първа точка да влезе оставката на правителството с премиер Росен Желязков. Вносители на точката са самата Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева. Предложението им бе прието с 212 гласа "за", без против и въздържали се. По време на дискусиите по оставката от залата отсъстваха лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски.

В изявлението за оставката си, Желязков обяснява, че кабинетът ще продължи да изпълнява работата си до избирането на служебен кабинет, за да се осигури плавен преход.

"Това правителство падна заради гнева на десетки хиляди хора. Бюджетът бе последната капка, най-вече силовото му прекарване", заяви в изказване съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Той отчете, че в зала за оставката не присъства нито един от министрите. Божидар Божанов СНИМКА: Велислав Николов

"Вие сте единствените, които можете да внесете удължителен бюджет. Виждам, че искате да се скриете от тази отговорност, но не се крийте. Виждам, че сте много ядосани, че завладяната държава си отива", каза още той от парламентарната трибуна.

"Само едно искам да кажа. Честито на всички свободни българи, успяхме!", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Костадин Костадинов СНИМКА: Велислав Николов

"Ние от ГЕРБ-СДС винаги сме казвали, че няма как да управляваме в ситуация на обществено напрежение, което е по-голямо, отколкото е нормално в едно общество. Никога не сме искали да управляваме на пук на ситуацията, на тенденциите. За нас властта не е самоцел. Като парламентарна група и част от тази коалиция осъзнахме, че нашето участие във властта ще бъде не просто безсмислено, а вредно. Надявам се всички останали политически сили да продължават да го правят", заяви Тома Биков.

"Нашите министри не участват в нито една корупционна схема. Напротив, успяхме да спасим Плана за възстановяване и устойчивост, пратен от Асен Василев в девета глуха, положихме усилия да има поне нормален ритъм в работата на парламента. Признавам, допуснахме прояви на арогантност, това трябва да бъде урок, както за нас и нашите партньори, така и за опозицията. Беше грешка и че не дадохме председателски места и на опозицията в комисиите. Достатъчно самокритични сме към себе си и от тази гледна точка можем да кажем и добрите неща, които сме свършили. За съжаление не можахме да разрешим политическата криза, както се надявахме", каза още той.

Биков бе категоричен, че правителството ще изпълни ангажимента си да внесе удължителен бюджет.

"Оттам нататък отговорността е на Асен Василев и Румен Радев. Последните седмици и месеци се говори много сериозно за структурни реформи, които безспорно са необходими. В този парламент обаче никоя политическа сила нямаше мандат за това. Политическият диалог е разрушен, а с продължителните нападки от тази трибуна, той ще се задълбочава. За това имаме отговорност всички. От ГЕРБ за това сме с по-малка отговорност, никой от вас не е наричан с обиден епитет от наш народен представител", категоричен бе той. Тома Биков СНИМКА: Велислав Николов

"Не е нормално управляващите и опозицията да не си говорят. Да, управляващите имат ангажимент да полагат по-големи усилия за това, внимавайте обаче с идеите за революция, защото се опасявам, че част от вас изобщо не са наясно с понятието. Това означава разпад на старата система, която не е могла да се промени осъзнато. Тя е край, а не начало. Отменя идеологическия, политически ред и геополитическата посока. Революцията не утвърждава съществуващите начала в едно общество, а ги разрушава. Ако се борите за промяната на обществения ред, тогава може да се наречете революционери", заяви Биков.

"Реформи не се правят на площадите. В предстоящата предизборна кампания е добре да помним, че след нея, животът ще продължи и по конституция народните представители представляват целия народ, това е една от задачите, с която все по-трудно се справяме през последните години", допълни той.

Биков бе категоричен, че от ГЕРБ нямат "никакво намерение" да управляват съвместно с ПП-ДБ. Никой от партията му нямал желание за това.

"Надявам се президентът Румен Радев да поеме своята отговорност смело и най-сетне да обяви своя политически проект", каза още той.

"Винаги, когато вие излизате да се изказвате, започваме да чуваме гласа на ГЕРБ, който се беше изгубил през последните няколко месеца. Вашият лидер каза, че правителството не е на ГЕРБ, а с мандата на ГЕРБ, каза, че и бюджета не е бил ваш. Сега, когато пада вие сте сърдити и казвате, че няма да правите вече нищо и отговорността я прехвърляте на Асен Василев", репликира го Елисавета Белобрадова.

Тя бе категорична, че разговорът през последните месеци не е бил с ГЕРБ, защото месеци наред изразявали позицията на ДПС-Ново начало.

"Върнете си собствения облик, тогава може всичко да се промени за вас", допълни тя.

"Ясно е, че обичате да подменяте историята. 2021 г. цяло лято хората бяха на площадите заради вас. Никой не иска революция, в нашия ход е заложена еволюция и реформи. Ако смятате, че изборите са революция, това е ваш проблем", обърна се към Биков и Божидар Божанов.

"Не се опитвайте да се измъкнете и да се правите на опозиция в парламент, в който вие сте установили порочно управление. Ние поехме рискът да преговаряме с вас, което не се хареса на нашите избиратели. Държавността се руши, защото се управлява с телефонни обаждания, защото не се управлява по легитимен начин. Не може един човек да управлява с компромати, затворен в кабинета си", допълни той.

"Вие сте хората, които се бутнахте сами. Ние нямахме тази мощ, хората излязоха на площадите и се изправиха срещу вашето управление. Разликата между нас е, че когато ние излизаме сред хората, те ни стискат ръцете, а вие се криете в тази крепост и ги чакате да се разсеят", заяви Манол Пейков. Манол Пейков СНИМКА: Велислав Николов

Той определи 26-секундното заседание на комисията по енергетика, на което бе решено за особения управител на "Лукойл", като обобщение на цялото управление на ГЕРБ.

"Единственото революционно, което се опитваме да постигнем, е да освободим държавата от корупцията. Нашето ДНК е еволюцията, и така искаме да го постигнем. Това, което не се случва, е разговорът с вас. Когато бъдете избрани, вашата наглост става всепомитаща, не е редно в момента да отрязвате пътя на бъдещето, защото не знаем какво ни очаква. Моля ви за повече за разум и отговорност", призова Пейков.

"Отхвърлям възможността някой от нас да е обиден, сърдит и не се води от такива емоции. Оценяваме ситуацията много трезво, не взимаме решения от днес за утре, не сме обидени, и недай си Боже, разочаровани. Казах, че няма да преговаряме в отговор на изявленията на Асен Василев и Николай Денков по телевизията. Припомням ви, че на разговорите в началото преговаряхме само с "Демократична България", дори не можахте да доведете "Промяната", отвърна им Тома Биков.

Той заяви, че ГЕРБ носи отговорност само за своите действия и ще понесе отговорността за грешките си.

"Това правителство беше вредно за България и мисля, че не само аз, а и всички граждани с облекчение ще го изпратим в историята. Г-н Биков, след революциите идва промяната. Те много често са необходими, когато една система се е самозабравила. Това на площада не беше подкрепа към ПП-ДБ, а отхвърляне на този модел, вреден за обществото", каза от трибуната лидерът на "Промяната" Асен Василев. Асен Василев СНИМКА: Велислав Николов

"Докато гражданите не се произнесат и не дадат властта, никой няма право да си я присвоява. Разбирам, че за вас е удобно да кажете, че от вас нищо не зависи и Асен Василев е виновен. Асен Василев ще стане виновен, когато направим правителство и започнем да управляваме, дотогава виновните сте вие", заяви лидерът на ПП.

"Вие самият уверявате, че няма да има проблем с еврото, със състоянието на държавата. Никой не казва, че сте виновен, сега казвате кой ще е виновен. Достатъчно дълго носихме отговорност за вашите действия. 9 месеца, една бременност сме изкарали. Говорим за виновност, но и вие не сте невинни, защото предлагате, а ние подкрепяме. Нека да не бягаме от отговорност, дали ще има виновни ще го решат други", отвърна му Биков.

"С удоволствие бих поел отговорността още в този момент, но конституцията не ми дава това право", заяви Асен Василев.

"Слушайки ПП-ДБ, анализаторите ще се окажат прави, че хаосът е необратим. БСП се присъедини към това управление, за да се разреши именно политическия хаос, но изглежда така, сякаш се връщаме с високо вдигната глава към него. Бюджет трябва да има, заради хората. 1/12 не е решение, трябва да има приходи. Разговори трябва да има, защото сме отговорни пред гражданите. Това правителство бе необходимо, работата му бе в името на стабилността и европейския път на България", каза шефът на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев. Драгомир Стойнев СНИМКА: Велислав Николов

"Вчера Бойко Борисов каза, че вече са опозиция, а Тома Биков каза, че вече не носят отговорност. Истинската дългосрочна власт в България са регулаторите, които вие си избрахте през последните месеци. Ако има финансови проблеми, с пазара, отговорни сте вие. Трябваше да бъдат допуснати експерти, а не партийни хора. От тази отговорност нито може да избягате, нито може да се скриете", заяви Мартин Димитров от ПП-ДБ.

"С тая декларация с кордона се съгласяваме "Ново начало" да нямат председател на НС, нямат шефове и зам.-шефове в комисии, нямаха министри, нито кандидатури за регулатори, които да бъдат приети. Упорито се опитвате да докарате амнезия, но когато вие бяхте с тях в сглобката имаха председател на парламента, имаха председатели на комисии. Вие правихте заедно бюджета заедно с тях, а именно те докараха страната до това положение. Променихте конституцията заедно с тях, подписите ви стоят под това заедно с Делян Пеевски. Знаете кой му е кабинета, защото често ходихте там. Заедно избрахте конституционни съдии, така че вроденото ви лицемерие наистина е достойно за уважение. Рядко съм виждал толкова нагли лъжци, които да забравят какво са правили и да твърдят, че не са участвали в нещо и после да скачат срещу човека, който сами са поканили да правят нещо. Сега бюджет, социални повишения няма, заради вас. В момента сте като пияндурник, който се е събудил на другата сутрин и го цепи главата с тежък махмурлук, и усещате, че последствията, които ще се стоварят, ще се стоварят върху вас", заяви шефът на ИТН Тошко Йорданов.

"Колегите от ИТН изглеждат като хора, излезли от колоноскопия, направена във ветеринарно-медицинска клиника от лекар-пакистанец на 500 лв. заплата. Само тази гледка си заслужаваше всички усилия", коментира Явор Божанков.

Председателстващият заседанието Костадин Ангелов пък го призова да не използва нещо, което доказва тежки диагнози като рак, за шега.

"Забавно е как политическа п-перудка, която е обиколила няколко партии, включително е била изхвърлена от последната, коментира ИТН. Ние, за разлика от вас, сме се отказвали 2 пъти от властта: когато свалихме жалкото правителство, в което управлявахме заедно с вас, заради Асен Василев и Македония. И втория път сега, когато имаше протести. Ние се отказахме от властта, защото вие не можете. Вие се вкопчвате във властта и страдате жестоко, когато не сте в нея. Когато сте във власт няма значение с кой сте: с Пеевски, с Борисов, с баба му, леля му, с Радев", обърна се към ПП-ДБ Йорданов.

"Когато вие, недай си Боже, сте в Министерски съвет, там ви влачат за краката НСО, а вие забивате нокти. Още има черти по паркета в МС от маникюра на Кирил Петков", допълни той.

"Това правителство беше създадено, за да сложи край на една поредица от 7 избори, които струваха на България 1 млрд. лв., които сега търсим за доходи. Използвахме този политически момент за влизане в еврозоната, който беше изключително важен. Използвахме го, за да осъществим и ПВУ, защото в държава с изключителна нестабилност, инвеститори не идват. ГЕРБ за пореден път прояви държавническо поведение, за да бъде мост, а не спирачка в името на това да дадем перспектива на следващите поколения", заяви Деница Сачева. Деница Сачева изчете оставката на премиера Желязков СНИМКА: Велислав Николов

"Чухме автентичните критики, които дават храна за размисъл. Колеги от ПП-ДБ, не чуваме вашата пропаганда за това как изглеждаме, на кого се кланяме и пред кого се навеждаме. Знаем кои сме, какво е нашето място и каква е нашата отговорност. Подаваме оставка и защото войната може да бъде прекратена само от този, който може да постигне мира. Няма да оставим държавата в хаос, но ясно ви казахме, че няма да носим отговорност за вашите мечти, г-н Василев. Вие често говорите за дългове, но аз искам да насоча вниманието към вашите собствени дългове: с чии гласове бяхте финансов министър, приемаха се финансовите ви политики, вашето правителство имаше премиер. Кога вие ще платите вашите дългове", запита Сачева Асен Василев.

Тя бе категорична, че той дължи много на ИТН, но и на "Новото начало". Сачева благодари на Росен Желязков, защото той е "изключително земен човек, минал през всички нива на държавната администрация", не станал отмъстителен и не позволил омразата да го превземе.

"Г-жо Сачева, благодаря ви, че по такъв ясен начин потвърдихте моите опасения, че няма да можем да работим заедно. Идваме от различни вселени. Вие разглеждате управлението като дългове, но ние предлагаме нещо, което е добро за страната- вие го подкрепяте, ако сте съгласни. Това не е алъш-вериш между хора, това трябва да се промени, за да станем нормална държава", отговори ѝ Асен Василев.

"Не мога да скрия личната си удовлетвореност, че сме тук да обсъждаме оставката на правителството на ГЕРБ и "Ново начало". Винаги, когато сме на кръстопът започвате да говорите истина, а от нея общият извод е, че който и когато и да се докосне до ГЕРБ и ДПС, изчезва от политическата сцена", коментира лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

За него било успокоително, че лидерът на "Промяната" е изразил готовността си никога повече да не работи с ГЕРБ.

"Моделът в момента се олицетворява около един човек, около който обаче има и други хора. Страх ви е да споменете името Делян Пеевски, по същия начин, както ви беше страх да се подпишете за санитарния кордон. Страх ви е да му се противопоставите", заяви съпредседателят на "Да, БГ" Ивайло Мирчев.

"За ситуацията, в която се намира ГЕРБ в момента нямаме вина ние, вината е само ваша", категоричен бе Мирчев.

"Пеевски ви е в устата всеки път и се изявявате като интернет бабаит", отвърна му Тошко Йорданов. Той призова Мирчев да му изкара поне 1 законопроект, под който да се е подписал заедно с Пеевски.

"Надявам се вече да сте усетили влиянието на Пеевски в правителството, ако не- вие сте много сериозен човек, но подобно лицемерие. Преди повече от 5 години Божидар Божанов ми каза "Може би има в тези хора истинско желание да променят България". И аз тогава му казах: "Божо, Тошко е пълен измамник". На политически покойници не се отговаря, на хора, които измамиха цялата страна, че като почувстват Пеевски в управлението ще се оттеглят от управлението, дори не се отговаря", отвърна му Мирчев.

За изказването "политически покойници" Рая Назарян му наложи забележка.

"Мирчев е лъжец. Пеевски имаше ли охрана от НСО, когато бяхте в сглобката заедно? Вие свалихте ли му я? Ти имаш ли подпис до Пеевски лично? И за политическите пророци: много често съм казвал, врачоци, внимателно. Изпадали сте в тъпата ситуация да правите грешни врачувания. Пак ще изпаднете", отговори Тошко Йорданов на Мирчев.

За "лъжец" и той се сдоби със забележка.

"Мирчев е човек, който не лъже, но за сметка на това и за сметка на това забравя какво се е случило и си създава алтернативна реалност, за която говори. Така по-добре ли е", запита Йорданов шефката на НС Назарян, след наложената му забележка.

В поредното лично обяснение Мирчев помоли Назарян да не наказва Йорданов, защото "избирателите вече го наказаха".

"Знаехме, че има НСО по време на сглобката, но не знаехме как му е сложено. Помним фалшивия сигнал, че ГРУ влязло с отряд да го търси и убива, защото бил национално съкровище. В момента Пеевски ползва НСО и барети (жандармерията- бел. ред.) заради фалшив сигнал до ДАНС и никой не смее да го коментира", заяви Мирчев.