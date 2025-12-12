ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5875 евро билетите за 7 мача от световното, в Ката...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21896457 www.24chasa.bg

Изгониха клиент, използвал електрошок в пловдивски бар. Той: Ще убия управителя!

Никола Михайлов

[email protected]

4424
Полиция

Щом на място пристигнали служители на охранителна фирма, започнал да псува тях и им показал среден пръст

Клиент на бар в центъра на Пловдив се озова в ареста, след като заплашил с убийство управителя. Мъжът се сдобил с акт, а впоследствие и с глоба по Указа за борба с дребното хулиганство. 

Около 21 ч. на 5 декември той се намирал в бара. Още в самото начало на вечерта той си купил устройство с двойна функция - фенерче и електрошок, от случаен уличен продавач, който влязъл в заведението. Изпробвал няколко пъти функциите, което обаче смутило клиентите, понеже от него изхвърчали искри и се чул силен звук. 

Управителят се доближил и направил забележка на мъжа, но той продължил да размахва новата си "играчка" пред очите на служители и посетители. Затова и бил приканен настоятелно да си тръгне. 

Вместо да напусне бара, клиентът се ядосал и започнал на висок тон да псува и обижда. "Ще го убия този управител", викнал в един момент, което станало причина да бъде викнат екип на охранителна фирма. Щом гардовете дошли, нарушителят обърнал агресията си към тях, ругал ги и им показал среден пръст. Служителите го задържали, а впоследствие бил отведен в сградата на Четвърто районно управление. 

Районният съд е преценил, че най-справедливото наказание за буйния клиент е минималната по закон глоба от 100 лв. 

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание