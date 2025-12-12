Изгониха клиент, използвал електрошок в пловдивски бар. Той: Ще убия управителя!

Щом на място пристигнали служители на охранителна фирма, започнал да псува тях и им показал среден пръст

Клиент на бар в центъра на Пловдив се озова в ареста, след като заплашил с убийство управителя. Мъжът се сдобил с акт, а впоследствие и с глоба по Указа за борба с дребното хулиганство.

Около 21 ч. на 5 декември той се намирал в бара. Още в самото начало на вечерта той си купил устройство с двойна функция - фенерче и електрошок, от случаен уличен продавач, който влязъл в заведението. Изпробвал няколко пъти функциите, което обаче смутило клиентите, понеже от него изхвърчали искри и се чул силен звук.

Управителят се доближил и направил забележка на мъжа, но той продължил да размахва новата си "играчка" пред очите на служители и посетители. Затова и бил приканен настоятелно да си тръгне.

Вместо да напусне бара, клиентът се ядосал и започнал на висок тон да псува и обижда. "Ще го убия този управител", викнал в един момент, което станало причина да бъде викнат екип на охранителна фирма. Щом гардовете дошли, нарушителят обърнал агресията си към тях, ругал ги и им показал среден пръст. Служителите го задържали, а впоследствие бил отведен в сградата на Четвърто районно управление.

Районният съд е преценил, че най-справедливото наказание за буйния клиент е минималната по закон глоба от 100 лв.