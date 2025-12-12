Синдикатите организираха акция за доходите през 2026 г. пред Народното събрание

Акция пред сградата на Народното събрание организират от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда "Подкрепа". Те се обръщат към депутатите с въпроса "Какво ще се случи с доходите ни през 2026 година, ако не бъдат приети внесените проектобюджети и бъде одобрен удължителен закон за Бюджет 2025 година?" В района има засилено полицейско присъствие. От синдикатите раздават листове с въпросите си на всеки депутат, който влиза, но някои от тях отказват да ги вземат, пише БТА.

Очакваме отговор от всички, но най-вече от тези, които управляваха. Оставката си е оставка, но бюджетът е в парламента. Оставката е на изпълнителната власт, законодателят продължава да говори, но чуваме, че бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на държавното осигуряване и централният ще бъдат бламирани и буквално обидени на целия народ, че е протестирал, съвсем умишлено ще ни вкарат в криза от 1 януари, каза за БТА главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Той допълни, че, ако няма бюджет, минималната заплата, тази на учителите, лекарите, специалистите по медицински грижи, майчинските за втората година и всички останали доходи няма да се вдигнат. Бяхме го договорили всичко това - да има ръст между 10% и 15%, за да могат да посрещнат новата година. Някой реши след оставката да се прави на обиден. Всички те имат отговорност към народа, без значение управляващи или опозиция, каза още Костов.

По неговите думи удълженият бюджет би удължил всички ставки от тази година да продължат да се прилагат и през 2026 г. и допълни, че не е ясно дали ще има пари за заплати и пенсии.